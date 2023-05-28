مواعيد مباريات الأحد 28 مايو 2023.. ختام الدوري الإنجليزي وقمة إيطالية ونهائي الكونفدرالية

يشهد اليوم الأحد الموافق 28 من شهر مايو 2023 عددا من المنافسات المختلفة حول العالم.

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الدوري الإنجليزي

تختتم منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2022 - 2023 بإقامة مباريات الجولة 38 والأخيرة.

ويتقام جميع المباريات في السادسة والنصف مساء.

ويحل مانشستر سيتي بطل الدوري ضيفا على برينتفورد ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

بينما يستضيف أرسنال فريق ولفرهامبتون ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 إكسترا.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق فولام ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويحل ليفربول ضيفا على ساوثامبتون ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

كأس مصر

تقام مباراتان ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر 2023.

ويستضيف حرس الحدود فريق غزل المحلة على استاد المكس في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يحل فيوتشر ضيفا على إنبي على ملعب بتروسبورت في التاسعة والنصف مساء.

الكونفدرالية

يحل اتحاد الجزائر ضيفا على يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

كأس العالم للشباب

يختتم منتخب تونس تحت 20 عاما منافسات دور المجموعات بمواجهة قوية أمام أوروجواي في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

وفي نفس التوقيت يلعب منتخب العراق بنفس المجموعة ضد إنجلترا.

أما في الثانية عشر بعد منتصف الليل، فيلعب منتخب جامبيا أمام كوريا الجنوبية ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 بريميوم.

وبنفس التوقيت يلعب منتخب فرنسا أمام هندوراس ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

الدوري الإيطالي

تختتم منافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة بقمة منتظرة بين يوفنتوس وميلان.

ويقام اللقاء في العاشرة إلا ربع مساء ضمن صراع التأهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ميلان لتحقيق الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويذاع الدوري الإيطالي عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم المشفرة.

الدوري الإسباني

تختتم منافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة، اليوم الأحد.

ويستضيف أتليتكو مدريد فريق ريال سوسيداد في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يستضيف برشلونة بطل الدوري فريق ريال مايوركا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.