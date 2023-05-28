بقيادة رانييري.. كالياري إلى نصف نهائي الملحق المؤهل إلى الدوري الإيطالي

حجز كالياري بطاقة التأهل لنصف نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الإيطالي بالفوز على فينتسيا بنتيجة 2-1.

وسيلتقي كالياري مع بارما في نصف النهائي والذي يقام بنظام الذهاب والإياب لمواجهة الفائز من باري وسودتيرول.

ويتأهل فريق واحد من الملحق بعدما تأهل فروسينوني وجنوى مسبقا.

وتقدم كالياري الهابط الموسم الماضي الذي يدربه كلاوديو رانييري بثنائية جانلوكا لابادولا في الدقيقتين 14 و18.

الهداف البيروفي حصد جائزة أفضل هداف الموسم الجاري برصيد 21 هدفا.

وقلص البديل نيكولاس بيريني النتيجة بهدف لفينتسيا لكن لم يكن كافيا، ليخطف ممثل سردينيا بطاقة التأهل ومواصلة مشوار الملحق.

وكان سودتيرول مفاجأة الموسم والذي يلعب لأول مرة في الدرجة الثانية أقصى ريدجينا الذي يقود فيليبو إنزاجي من الدور الأول من الملحق بالفوز بنتيجة 1-0.

وستقام مباراتي ذهاب نصف النهائي يوم الإثنين 29 مايو الجاري، فيما تقام مباراتي الإياب يوم 2 يونيو المقبل.

وتحدد موعد النهائي بين يومي 8 و11 يونيو المقبل.

يذكر أن سامبدوريا هو الفريق الوحيد الذي حُسم هبوطه حتى الآن من الدوري الإيطالي للدرجة الثانية الموسم المقبل.