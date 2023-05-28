كرة سلة - الجندي: نستعد لكأس العالم.. وسراج: إنجاز يعكس سير الأهلي على الطريق الصحيح

أبدى عمرو الجندي لاعب فريق الأهلي لكرة السلة سعادته بتتويج الفريق بلقب الدوري الإفريقي BAL التي أقيمت نهائياتها في رواندا، بعد الفوز على فريق دوان السنغالي في نهائي البطولة بنتيجة 80-65.

وقال الجندي في تصريحاته لموقع الأهلي الرسمي: "اللاعبون قدموا أداء رائعا في النهائي والتتويج كان مستحقا. الفريق السنغالي كان خصمًا قويًّا، وقلل الفارق في النتيجة أكثر من مرة، إلا أن الخبرات منحتنا الأفضلية وجعلتنا نبتعد بفارق 15 نقطة مع نهاية المباراة".

وأوضح "الفريق سيغلق ملف البطولة الإفريقية وسيبدأ الاستعداد بشكل قوي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية أبطال القارات".

واختتم "أشعر بفخر كبير للمساهمة مع زملائه في رفع اسم النادي الأهلي عاليًا والوقوف على منصة التتويج الإفريقية".

في الإطار ذاته قال محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة: "تتويج الفريق بلقب بطولة إفريقيا للأندية جاء بفضل حالة الالتزام الكبيرة بين اللاعبين، والإصرار على حصد اللقب رغم صعوبة المنافسة".

وأضاف "الجهاز الفني واللاعبين كانوا على قدر المسئولية، وأظهروا رغبة كبيرة في الفوز باللقب، وهو ما تحقق في النهاية، ليحصد الفريق بطولة غالية تضاف إلى خزائن النادي، فضلًا عن حجز بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية أبطال القارات".

وتابع "البطولة تمثل إنجازًا كبيرًا، وتؤكد أن الفريق يسير بالشكل الصحيح على طريق البطولات، بعد فوزه بعدة ألقاب على المستوى المحلي".

أيضا قال أحمد إسماعيل لاعب الأهلي: "هذا الموسم استثنائي للفريق بعد أن تخطى خلاله العديد من الصعاب وحقق بطولات مهمة للغاية".

وأضاف "الروح العالية بين جميع عناصر الفريق هي من تحصد البطولات, وكذلك التركيز العالي والتدرب بقوة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني".

واختتم أتمنى تحقيق جميع البطولات مع الأهلي في الفترة المقبلة، في ظل الدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب".

فيما قال عمرو زهران لاعب الفريق وصاحب الثلاثية الأولى في المباراة: "البطولة الإفريقية تعد الأقوى بين البطولات التي توجنا بها خلال الموسم".

وأضاف "الفريق احتاج إلى التركيز الشديد، خاصة مع الوصول إلى المراحل النهائية في دولة رواندا بعد احتلال المركز الثاني في التصفيات".

وأوضح "الفريق اعتاد اللعب دائمًا في ضغط المباريات، واللقب هدية للجماهير التي وثقت باللاعبين ومنحتهم الدوافع الكبيرة في الأوقات الصعبة، فهم دائمًا السند الحقيقي للجميع".

وأخيرا قال سيف سمير قائد الفريق: "الفريق يستحق هذا التتويج عن جدارة والذي جاء بفضل اجتهاد اللاعبين".

واختتم "أعيش لحظات رائعة للغاية، ولا أجد كلمات مناسبة أقولها تعبيرًا عن فرحتي الغامرة".

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وشارك الأهلي في الدوري الإفريقي للمرة الأولى بصفته حامل لقب مسابقة الدوري المصري، وحسم الفريق مشاركته في النسخة الرابعة المقرر لها الموسم المقبل.

وبذلك يتوج الأهلي بلقب الدوري الإفريقي BAL في نسخته الثالثة تحت رعاية NBA، لينضم إلى الزمالك بطل 2021 والاتحاد المنستيري التونسي بطل 2022.

وتأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية التي تقام بين 24 و26 سبتمبر في سنغافورة بمشاركة 6 فرق.

وبات الأهلي رابع المتأهلين رسميا إلى مونديال السلة، بعد سيسي فرانكا البرازيلي، وتيليكوم بون الألماني، وإجنايت بطل دوري NBA G League الأمريكي.

وأكمل الأهلي الرباعية في الموسم الحالي، بعد الفوز بدوري السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر والدوري الإفريقي.

Michael Fakuade with the smooth step-back jumper to keep @Ahly_Basketballin the early lead here at the BK Arena.#TheBAL#BALFinalspic.twitter.com/VdiwtcMykN — Basketball Africa League (@theBAL) May 27, 2023

بينما حقق الإسباني أجوستي بوش مدرب الأهلي لقب BAL للمرة الثانية في مسيرته، حيث سبق له التتويج بالنسخة الأولى مع الزمالك.

وحتى الآن حقق أجوستي كل البطولات الممكنة مع الأهلي ما عدا كأس السوبر المصري الذي خسره أمام الاتحاد السكندري.

وضمن الأهلي أيضا مشاركته في النسخة الرابعة من BAL في 2024.

وبات الأهلي أكثر الفرق المصرية تتويجا بالألقاب القارية في كرة السلة، حيث حقق بطولة إفريقيا بمسماها القديم في 2016، وفاز بكأس الكؤوس مرتين، وأضاف اللقب الرابع اليوم.

طارق الغنام هو العامل المشترك في بطولات الأهلي القارية الأربع، حيث فاز بـ 3 كلاعب، والآن يفوز بالرابعة ضمن الجهاز الفني.