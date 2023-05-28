43 لقبا.. ميسي يعادل ألفيش ويصبح الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم

الأحد، 28 مايو 2023 - 01:15

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - داني ألفيش

عادل الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله السابق البرازيلي داني ألفيش في قائمة أكثر لاعبي كرة القدم تتويجا بالألقاب في التاريخ برصيد 43 لقبا.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

داني ألفيش

النادي :

وحقق ميسي لقب الدوري الفرنسي قبل جولة واحدة وللمرة الثانية على التوالي مع باريس سان جيرمان.

كما رفع رصيده التهديفي في المباراة لـ 496 ليصبح أكثر لاعب تسجيل للأهداف في تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى.

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ولعب ميسي مع داني ألفيش 349 مباراة بقميص برشلونة وساهما سويا فيما بينهما بـ 48 هدفا.

وجاءت ألقاب ميسي الـ 43 مع برشلونة وسان جيرمان والأرجنتين:

الدوري الإسباني – 10 ألقاب

كأس السوبر الإسباني – 8 ألقاب

كأس ملك إسبانيا – 7 ألقاب

دوري أبطال أوروبا – 4 ألقاب

كأس العالم للأندية – 3 ألقاب

كأس السوبر الأوروبي – 3 ألقاب

الدوري الفرنسي – لقبان

كأس السوبر الفرنسي – لقب واحد

كأس العالم للشباب – لقب واحد

ذهبية أولمبياد بكين 2008 – لقب واحد

كوبا أمريكا – لقب واحد

كأس فيناليسما – لقب واحد

كأس العالم – لقب واحد

ولعب داني ألفيش لأندية باهيا وساو باولو في البرازيل وإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وبوماس المكسيكي.

وحقق داني ألفيش العديد من الألقاب:

الدوري الإسباني – 6 ألقاب

كأس ملك إسبانيا – 5 ألقاب

كأس السوبر الإسباني – 5 ألقاب

كأس السوبر الأوروبي – 4 ألقاب

دوري أبطال أوروبا – 3 ألقاب

كأس العالم للأندية - 3 ألقاب

كأس الاتحاد الأوروبي – لقبان

الدوري الفرنسي - لقبان

كوبا نورديستي – لقب واحد

الدوري الإيطالي – لقب واحد

كأس إيطاليا - لقب واحد

كأس فرنسا – لقب واحد

كأس الرابطة الفرنسية – لقب واحد

كأس السوبر الفرنسي – لقب واحد

كأس باوليستا – لقب واحد

كوبا أمريكا – لقبان

كأس العالم للقارات – لقبان

ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 – لقب واحد

كأس العالم للشباب – لقب واحد

ويمتلك ميسي فرصة التتويج بألقاب أخرى في مسيرته، فإذا قرر البقاء مع باريس سان جيرمان سيكون لديه فرصة التتويج بشكل مبكر بكأس السوبر الفرنسي.

وسيتحدد مستقبل ميسي في الفترة المقبلة بين الانتقال إلى الدوري السعودي أو العودة إلى برشلونة من الباب الكبير.

في المقابل لا يعيش داني ألفيش أياما سعيدة في حياته الشخصية، حيث يقضي الفترة الحالية في السجن على خليفة اتهامه باغتصاب فتاة.

ليونيل ميسي داني ألفيش
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