كرة سلة - إيهاب أمين: البطولة هديتنا لجماهير الأهلي.. وعزب: تعرضنا لضغوط كبيرة

أبدى إيهاب أمين لاعب فريق الأهلي لكرة السلة سعادته بتتويج الفريق بلقب الدوري الإفريقي BAL التي أقيمت نهائياتها في رواندا، بعد الفوز على فريق دوان السنغالي في نهائي البطولة بنتيجة 80-65.

وقال أمين في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "الفريق خاض مواجهات قوية للغاية وشق طريقًا صعبًا نحو بلوغ النهائي".

وأضاف "الأهلي استحق التتويج باللقب، وهو هدية لجماهير الأهلي التي ساندت ودعمت الفريق رغم الصعاب التي واجهت الجميع في بداية الموسم".

في الإطار ذاته قال عمر طارق لاعب سلة الأهلي: "الفريق قدم مستويات رائعة للغاية واستحق التتويج بالبطولة".

وأضاف "المباراة النهائية أمام فريق دوان السنغالي كانت صعبة للغاية، إلا أن خبرات لاعبي الأهلي حسمت الأمور".

وأوضح "الهدف الرئيسي للاعبين منذ بداية البطولة كان التتويج باللقب، والجميع داخل الفريق كانت لديهم عزيمة كبيرة من أجل رفع الكأس الإفريقية، والتأهل لكأس العالم للأندية أبطال القارات".

أيضا قال محمد أبو النصر لاعب الأهلي: "الفريق قدم مستويات قوية خلال البطولة، وحقق الفوز في جميع المباريات بفضل التركيز الشديد من اللاعبين وتعليمات الجهاز الفني التي كان لها دور في حسم البطولة، خاصة أن ذلك يمنح دوافع كبيرة للفوز بكل البطولات".

وأضاف "الأهلي يسعى لحصد مزيد من الألقاب، ويهدف لمواصلة تقديم مستوى مميز والفوز بالبطولات على كافة المستويات".

وتابع "تعاهدنا على حسم لقب البطولة، وإسعاد جماهير النادي التي لا تقبل بغير البطولات، وشخصية الأهلي قادتنا بالفعل للفوز باللقب الغالي".

وقال عمر عزب لاعب سلة الأهلي: "البطولة كانت مهمة للفريق بعد ما حققه الفريق من بطولات على الصعيد المحلي، وجاءت بعد تعب ومجهود وتركيز كبير من الجميع، خاصة أن اللقب تحقق على حساب بطل السنغال الذي يعد من أفضل الفرق في إفريقيا".

وأضاف "الموسم كان صعبًا للغاية، فقد كانت هناك ضغوط كبيرة على الفريق بسبب فوزه بخمس بطولات في الموسم الماضي، وكان الفريق يحتاج إلى الفوز بالبطولة الإفريقية بالمسمى الجديد تحت رعاية الـNBA".

واختتم "الأهلي يتحلى بشخصية البطل دائمًا، وأن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، ونجحوا في حصد اللقب الأغلى هذا الموسم".

وشارك الأهلي في الدوري الإفريقي للمرة الأولى بصفته حامل لقب مسابقة الدوري المصري، وحسم الفريق مشاركته في النسخة الرابعة المقرر لها الموسم المقبل.

وبذلك يتوج الأهلي بلقب الدوري الإفريقي BAL في نسخته الثالثة تحت رعاية NBA، لينضم إلى الزمالك بطل 2021 والاتحاد المنستيري التونسي بطل 2022.

وتأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية التي تقام بين 24 و26 سبتمبر في سنغافورة بمشاركة 6 فرق.

وبات الأهلي رابع المتأهلين رسميا إلى مونديال السلة، بعد سيسي فرانكا البرازيلي، وتيليكوم بون الألماني، وإجنايت بطل دوري NBA G League الأمريكي.

وأكمل الأهلي الرباعية في الموسم الحالي، بعد الفوز بدوري السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر والدوري الإفريقي.

Michael Fakuade with the smooth step-back jumper to keep @Ahly_Basketballin the early lead here at the BK Arena.#TheBAL#BALFinalspic.twitter.com/VdiwtcMykN — Basketball Africa League (@theBAL) May 27, 2023

بينما حقق الإسباني أجوستي بوش مدرب الأهلي لقب BAL للمرة الثانية في مسيرته، حيث سبق له التتويج بالنسخة الأولى مع الزمالك.

وحتى الآن حقق أجوستي كل البطولات الممكنة مع الأهلي ما عدا كأس السوبر المصري الذي خسره أمام الاتحاد السكندري.

وضمن الأهلي أيضا مشاركته في النسخة الرابعة من BAL في 2024.

وبات الأهلي أكثر الفرق المصرية تتويجا بالألقاب القارية في كرة السلة، حيث حقق بطولة إفريقيا بمسماها القديم في 2016، وفاز بكأس الكؤوس مرتين، وأضاف اللقب الرابع اليوم.

طارق الغنام هو العامل المشترك في بطولات الأهلي القارية الأربع، حيث فاز بـ 3 كلاعب، والآن يفوز بالرابعة ضمن الجهاز الفني.