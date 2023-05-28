وزير الرياضة: إحالة اتحاد المصارعة إلى النيابة العامة بشأن هروب بغدودة

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تشكيل لجنة وزارية لبحث هروب أحمد بغدودة لاعب المصارعة من معسكر المنتخب وإحالة اتحاد المصارعة إلى النيابة العامة بشأن مسؤولية الاتحاد والظروف التي أدت إلى هروب اللاعب.

وهرب أحمد فؤاد بغدودة لاعب منتخب مصر للمصارعة صوب فرنسا عقب تحقيق الميدالية الفضية. (طالع التفاصيل).

وقال صبحي في بيان مرسل من المركز الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة: "هذه الظاهرة كانت موجودة بنسب أكبر سابقا ولكنها قلت كثيرا، وفق منهج مدروس وتوعية تامة للاعبين مع توفير عقود رعاية الأبطال".

ووجه وزير الرياضة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه ومساندة كل الرياضيين المصريين ودعمه الدائم للرياضة المصرية وتحفيز الأبطال الدائم.

وخاطب الوزير الأبطال الرياضيين قائلا: "أنتم مقدرون وبرامج الرعاية لكم تسير بشكل محترف وعلمي ومستدام، ورسالتي لكل لاعبينا الأبطال على المستوى الإفريقي والدولي والأولمبي: نحن معكم جميعا".

ورحب وزير الرياضة بكل مؤسسة أو قطاع خاص تشارك في الرعاية أو المسؤولية المجتمعية للرياضيين.

وكشف عن اتخاذ إجراءات بالفعل من خلال تنسيق الوزارة مع الاتحادات الرياضية، قائلا: "لدينا مؤسسات ساهمت في برامج رعاية الأبطال، فضلا عن شركات أنشأناها من خلال القطاع الخاص لإدارة اللاعبين الأبطال بشكل محترف".

وواصل "المشروع القومي للناشئين والموهبة والبطل الأولمبي مشروع مستدام ومستقبلي وضعناه بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والتربية والتعليم والاتحادات الرياضية".

وكشف الوزير عن وجود دعم للبرامج التخطيطية وموازنات الاتحادات وفقا لتنسيقاتها مع اللجنة العلمية والإدارات المعنية بالوزارة، حيث تم اعتماد موازنة قدرها مليار ومائة مليون جنيه للإعداد لأولمبياد باريس من 2021 حتى 2024، فضلا عن دعم الوزارة للبعثات الرياضية، مشيرا إلى أن عام 2022 شهد فقط 900 بعثة رياضية خارجية.

video:1

ماذا حدث؟

سافر أحمد بغدودة رفقة منتخب مصر للمصارعة الرومانية إلى تونس للمشاركة في بطولة إفريقيا.

وأصدر الاتحاد المصري للمصارعة بيانا أكد فيه اتخاذه كافة الإجراءات ضد اللاعب لحفظ حقوقه عقب هروبه إلى أحد البلاد الأوروبية تمهيدا للانضمام لصفوفه.

وحقق أحمد فؤاد بغدودة لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

وظهر بغدودة صاحب الـ22 عاما ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي تحت إشراف وزارة الرياضة في محافظته كفر الشيخ، قبل انضمامه إلى المنتخب.