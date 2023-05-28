الهدية المغربية لا تكفي.. فريق مصطفى محمد يقترب من الهبوط لأجل والدة المنافس

فقد نانت تقدمه على ليل في الجولة 37 من الدوري الفرنسي، ليفوز الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد ويقرب الأول من الهبوط أكثر.

وافتتح كوينتان مرلين التسجيل لنانت في الدقيقة 17، بينما تعادل جوناثان ديفيد في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 61 مصطفى محمد بدلا من إجناتيوس جاناجو في صفوف نانت.

الجدل بدأ في الدقيقة 85 حين احتسبت ركلة الجزاء الثانية لفريق ليل فأهدرها ديفيد، ليأمر الحكم بإعادتها بسبب تقدم الحارس.

تلقى مصطفى محمد إنذارا بسبب الاعتراض هنا، ثم أعادها ديفيد ليسجلها ويخلع قميصه المكتوب عليه رسالة لتهنئة والدته بعيد ميلادها.

على الجانب الآخر تعادل أوكسير منافس نانت في النجاة من الهبوط، مع تولوز بهدف لكل فريق.

تقدم أوكسير بهدف رايان رافيلسون في الدقيقة 23، وتعادل المغربي زكريا بوخلال لتولوز في الدقيقة 44، ولكن ذلك لم يكن كافيا لمساعدة نانت الذي انقلب حاله من الفوز إلى الخسارة.

ويحتل نانت المركز السابع عشر المؤدي للهبوط، نظرا لأن الدوري الفرنسي سيهبط منه 4 فرق هذا الموسم بدلا من 3، وسيصعد إليه فريقين بدلا من 3 أيضا، وذلك لتقليص عدد الفرق إلى 18 اعتبارا من الموسم المقبل.

وهبط بالفعل تروا (23 نقطة) وأجاكسيو (23 نقطة) وأنجيه (15 نقطة).

وتجمد رصيد نانت عند 33 نقطة في المركز السابع عشر، بينما رفع أوكسير رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس عشر.

أوكسير يلعب المباراة الأخيرة على ملعبه ضد لانس الذي حسم المركز الثاني المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا برصيد 81 نقطة.

أمام نانت فيستضيف أنجيه صاحب المركز الأخير برصيد 18 نقطة.

أي نتيجة غير فوز نانت تعني هبوطه تلقائيا دون النظر لنتيجة مباراة أوكسير ضد لانس، بينما فوز أوكسير يساوي البقاء دون النظر لنتيجة مباراة نانت.

وفي حال فوز نانت وخسارة أوكسير، يبقى رفاق مصطفى محمد ويهبط الفريق الآخر.

أما إذا فاز نانت وتعادل أوكسير، سيتساوى الفريقان عند 36 نقطة ويحتكمان لفارق الأهداف.

وسجل نانت 36 هدفا وتلقى 55 (الفارق -19)، بينما سجل أوكسير 34 هدفا وتلقى 60 (الفارق -26)، ما يعني أن تلك النتيجة ستسمح ببقاء نانت.