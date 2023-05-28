حجازي: حققنا هدفنا الأول بتحقيق لقب الدوري السعودي لأجل الجماهير

شدد أحمد حجازي قائد اتحاد جدة السعودي أن فريقه حقق الهدف الموضوع من بداية الموسم وهو لقب الدوري السعودي.

وساهم حجازي في عودة اللقب إلى النمور بعد غياب دام 14 عاما وللمرة التاسعة في تاريخ النادي.

وقال أحمد حجازي عقب المباراة عبر قناة "SSC" السعودية: "كان موسما طويلا وهدفنا كان المنافسة على كل الألقاب وحققنا هدفنا الأول وهو الدوري".

وأضاف "منذ قدومي كان الهدف عودة الاتحاد لتحقيق البطولات بدعم من الإدارة ثم المدربين ولم نوفق في تحقيق الألقاب خلال العامين الماضيين".

وأكمل "سرنا بشكل تصاعدي وخضنا مشوارا لنحقق هدفنا، تضحيات اللاعبين والأداء عالي خلال أكثر من 30 مباراة كانت من أجل الجمهور الذي كان معنا في كل مكان".

وواصل "منذ وصولي كان التحدي كبيرا، تحدثنا مع الإدارة من اليوم الأول لبناء فريق لتتويج الألقاب لأن الجمهور لا يقبل بغير ذلك".

وأردف "الصبر والقتال من الإدارة والحفاظ على اللاعبين وتدعيم الفريق ساعدنا في حصد اللقب، نحمد الله أن تمالكنا أنفسنا من أجل الوصول لهدفنا".

وأتم "نريد تحقيق نتائج أفضل الموسم المقبل من هذا الموسم طالما نسير بشكل تصاعدي".

"حققنا بطولة الدوري التي كانت هدفنا الأول.. والجمهور الاتحادي يستحق الكثير" 🎙️ أحمد حجازي - مدافع #الاتحاد#الفيحاء_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/bFMHOW9NyN — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 27, 2023

وحجز الاتحاد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها السعودية، ليصبح ثالث المتأهلين بعد أوروا ريد الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وعاد الاتحاد لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك من قبل في نسخة 2005 وحقق المركز الرابع.