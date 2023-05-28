حجازي: حققنا هدفنا الأول بتحقيق لقب الدوري السعودي لأجل الجماهير

الأحد، 28 مايو 2023 - 00:24

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

شدد أحمد حجازي قائد اتحاد جدة السعودي أن فريقه حقق الهدف الموضوع من بداية الموسم وهو لقب الدوري السعودي.

وساهم حجازي في عودة اللقب إلى النمور بعد غياب دام 14 عاما وللمرة التاسعة في تاريخ النادي.

وقال أحمد حجازي عقب المباراة عبر قناة "SSC" السعودية: "كان موسما طويلا وهدفنا كان المنافسة على كل الألقاب وحققنا هدفنا الأول وهو الدوري".

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وأضاف "منذ قدومي كان الهدف عودة الاتحاد لتحقيق البطولات بدعم من الإدارة ثم المدربين ولم نوفق في تحقيق الألقاب خلال العامين الماضيين".

وأكمل "سرنا بشكل تصاعدي وخضنا مشوارا لنحقق هدفنا، تضحيات اللاعبين والأداء عالي خلال أكثر من 30 مباراة كانت من أجل الجمهور الذي كان معنا في كل مكان".

وواصل "منذ وصولي كان التحدي كبيرا، تحدثنا مع الإدارة من اليوم الأول لبناء فريق لتتويج الألقاب لأن الجمهور لا يقبل بغير ذلك".

وأردف "الصبر والقتال من الإدارة والحفاظ على اللاعبين وتدعيم الفريق ساعدنا في حصد اللقب، نحمد الله أن تمالكنا أنفسنا من أجل الوصول لهدفنا".

وأتم "نريد تحقيق نتائج أفضل الموسم المقبل من هذا الموسم طالما نسير بشكل تصاعدي".

وحجز الاتحاد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها السعودية، ليصبح ثالث المتأهلين بعد أوروا ريد الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وعاد الاتحاد لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك من قبل في نسخة 2005 وحقق المركز الرابع.

وسيلتقي بذلك الاتحاد المستضيف مع أوكلاند سيتي في افتتاح النسخة الـ 20 من كأس العالم للأندية

ورفع النمور رصيدهم إلى 69 نقطة من 29 مباراة، بينما توقف رصيد النصر عند 64 نقطة قبل جولة واحدة على النهاية ليصبح الاتحاد بطلا للدوري بشكل رسمي.

وتساوى الاتحاد مع النصر برصيد 9 ألقاب فيما يظل الهلال الأكثر تتويجا بلقب الدوري برصيد 18 لقبا.

وانضم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد لقائمة المصرين الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

وينفرد حجازي كونه أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي.

أحمد حجازي اتحاد جدة الدوري السعودي
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