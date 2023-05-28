امتثالا لحكم القضاء.. لجنة الإسماعيلي تعلن رحيلها عن إدارة النادي

أعلنت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي رحيلها عن مهمتها بموجب حكم قضائي.

وقالت اللجنة في بيان رسمي:

اجتمعت اللجنة المؤقتة بشكل طارئ لمناقشة ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور حكم محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية والقاضي بإلغاء قرار تعيينها.

وفي هذا الصدد يؤكد أعضاء اللجنة بعد صدور هذا الحكم انتهاء صلتهم بالنادي كمسؤولين بدءا من 27 مايو 2023 احتراما لأحكام القضاء، واضعين أنفسهم تحت إمرة النادي الإسماعيلي وجماهيره بصفتهم أعضاء جمعية عمومية دون انتظار نسخ الحكم الصادر وإعلانه، واعتبار اتصال علمنا به بمثابة إعلان للجنة ومن ثم تنفيذه فورا دون تأخير.

كما تعد اللجنة جماهير النادي الإسماعيلي ومحبيه تقديم كشف حساب بما قامت به داخل أروقة النادي طوال الأشهر الأربعة الماضية وذلك خلال الساعات القليلة المقلبة، متمنين لنادينا الحبيب عبور هذه الأزمة التي لم تحدث منذ نشأته.

والله الموفق والمستعان

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الإسماعيلي قد تم تشكيلها برئاسة أبو بكر الحديدي بعد استقالة مجلس الإدارة السابق برئاسة يحيى الكومي في يناير الماضي.

وابتعد الإسماعيلي بقيادة مدربه حمزة الجمل عن منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة من 28 مباراة.

إلا أن الخطر لا يزال قائما، حيث يبعد الفريق عن دائرة الخطر بـ 4 نقاط فقط، قبل آخر 6 جولات من عمر المسابقة.