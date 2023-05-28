إنتر يتأهل لـ أبطال أوروبا بثنائية غائبة منذ 1941 ضد أتالانتا.. وفيورنتينا يقهر روما

ضمن إنتر تأهله للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بالفوز على أتالانتا بنتيجة 3-2 في الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

وانقض إنتر مؤقتا على المركز الثاني برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن لاتسيو.

بينما توقف رصيد أتالانتا عند 61 نقطة في المركز الخامس وباتت حظوظه في خطف مقعد مؤهل لدوري الأبطال ضئيلة، حيث يبتعد عن ميلان الرابع بـ 3 نقاط وله مباراتين.

وتقدم إنتر مبكرا في الدقيقة الأولى عن طريق روميلو لوكاكو.

بينية من لاوتارو انفرد على إثرها البلجيكي وسجل الهدف الأول في الثانية 39.

وبعد دقيقتين فقط أضاف نيكولو باريلا الهدف الثاني للنيراتزوري من متابعة لتسديدة ارتدت من يد الحارس.

ولأول مرة يسجل إنتر هدفين في أول 3 دقائق من بداية اللقاء في الدوري الإيطالي منذ عام 1941 ضد روما آنذاك.

وفي الدقيقة 36 استغل ماركو باشاليتش تخبط دفاع إنتر وسجل هدف تقليص الفارق لأتالانتا.

في الدقيقة 76 سجل إنتر هدف الثالث عن طريق لاوتارو مارتينيز بعد تمريرة من مارسيلو بروزوفيتش بهدف رائع عقب عدة تمريرات.

وأصبح الأرجنتيني رابع لاعب يسجل 20 هدفا في آخر موسمين بالدوريات الخمس الكبرى بعد إرلينج هالاند وروبرت ليفاندوفسكي وكيليان مبابي.

وفي الدقيقة 90 سجل لويس مورييل هدفا بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء قلص به الفارق في مباراة انتهت بفوز الأفاعي في آخر مباراة لهم في الموسم على ملعب جوسيبي مياتزا.

فيورنتينا × روما

منح جوزيه مورينيو المدير الفني لروما راحة للاعبي الفريق الأساسيين من أجل الاستعداد لمواجهة إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي الأربعاء المقبل.

وتقدم الذئاب عن طريق ستيفان الشعراوي في الدقيقة 11.

وقلب فيورنتينا أمام جماهير الطاولة بهدفين في ظرف 3 دقائق.

الأول عن طريق لوكا يوفيتش في الدقيقة 85 والثاني عن طريق جوناثان إيكوني في الدقيقة 88.

وارتقى الفيولا للمركز التاسع برصيد 53 نقطة.

بينما ظل روما سادسا برصيد 60 نقطة، وبات يحتاج للقب الدوري الأوروبي من أجل حجز بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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