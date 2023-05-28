ميسي يتخطى رونالدو.. باريس سان جيرمان يحسم الدوري ويفض الشراكة التاريخية

الأحد، 28 مايو 2023 - 00:02

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي

حسم باريس سان جيرمان تتويجه بالدوري الفرنسي للمرة الثانية على التوالي، والـ 11 في تاريخه، وذلك بالتعادل مع ستراسبورج بهدف لكل فريق في الأسبوع السابع والثلاثين.

سجل ليونيل ميسي هدف باريس سان جيرمان الوحيد في الدقيقة 59 بصناعة كيليان مبابي.

وبات ميسي الهداف التاريخي للدوريات الخمس الكبرى منفردا، حيث وصل إلى الهدف رقم 496 إجمالا مع برشلونة وباريس.

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الرقم السابق كان مسجلا باسم كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي حاليا، برصيد 495 هدفا مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

أما هدف تعادل ستراسبورج المتأخر فأتى بتوقيع كيفن جاميرو في الدقيقة 79.

النتيجة لم تغير شيئا فيما يخص باريس، فقد حسم لقب الدوري الفرنسي رسميا بوصوله إلى النقطة رقم 85، حيث لم يغير انتصار ملاحقه لانس على أجاكسيو بثلاثة أهداف دون رد من الأمور في شيء.

ورفع لانس رصيده إلى 81 نقطة، ليحسم باريس اللقب بفارق 4 نقاط قبل الجولة الأخيرة.

وبهذا التتويج انفرد باريس سان جيرمان بالصدارة التاريخية للحقبة الاحترافية في تاريخ الدوري الفرنسي، حيث وصل إلى اللقب الحادي عشر، وفض الشراكة مع سانت إيتيان صاحب الألقاب الـ 10.

باريس سان جيرمان فاز بالدوري مرتين قبل الاستحواذ القطري في موسمي 1985-1986 و1993-1994، ثم توج بـ 9 ألقاب بعده، في 2012-2013 و2013-2014 و2014-2015 و2015-2016 و2017-2018 و2018-2019 و2019-2020 و2021-2022 و2022-2023.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليونيل ميسي
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