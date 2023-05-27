منها 9 للنمور.. حجازي وطارق حامد يضيفان اللقب الـ 15 للمصريين في السعودية

حقق أحمد حجازي وطارق حامد ثنائي اتحاد جدة البطولة الثانية له في المملكة العربية السعودية، ولقبا جديدا للمحترفين المصريين في السعودية.

وتوج حجازي وطارق سابقا بلقب كأس السوبر السعودي على حساب الفيحاء.

وعلى حساب الفيحاء أيضا انتصر الثنائي وتوج الاتحاد بلقب الدوري السعودي للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ 14 عاما.

ورفع حجازي وطارق رصيد الألقاب للاعبين المصريين في السعودية إلى 15 لقبا، من بينها 9 بقميص النمور.

ويعد محمد عبد الشافي أكثر من توج بالألقاب في السعودية برصيد 3 ألقاب.

وإليكم القائمة الكاملة:

1- محمد بركات - أهلي جدة

عام 2002: بطولة الأندية العربية.

2- إسلام الشاطر - اتحاد جدة

عام 2004: كأس ولي العهد عام 2004 - دوري أبطال آسيا 2004 (خاض نصفه الأول وتوج به العميد بعد رحيله).

3- عماد متعب - اتحاد جدة

عام 2009: الدوري السعودي موسم 2008-2009

4- أحمد علي - الهلال السعودي

عام 2011: الدوري السعودي موسم 2010-2011 - كأس ولي العهد.

5- محمد عبد الشافي - أهلي جدة

عام 2015: كأس ولي العهد عام 2015 - الدوري السعودي لموسم 2015-2016 - كأس خادم الحرمين.

6- محمود عبد المنعم "كهربا" - اتحاد جدة

عام 2017: كأس ولي العهد 2017 - كأس خادم الحرمين الشريفين 2018.

7- أحمد حجازي - اتحاد جدة

عام 2023: السوبر السعودي 2023 - الدوري السعودي لموسم 2022-2023.

8 - طارق حامد - اتحاد جدة

عام 2023: السوبر السعودي 2023 - الدوري السعودي لموسم 2022-2023.