حجازي وطارق أبطال المملكة.. اتحاد جدة يتوج بلقب الدوري السعودي ويتأهل لـ مونديال الأندية

السبت، 27 مايو 2023 - 23:16

كتب : إسلام أحمد

اتحاد جدة بطل الدوري السعودي

توج اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي موسم 2022-2023 للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ 14 عاما بالفوز على الفيحاء بنتيجة 2-0 في الجولة 29 قبل الأخيرة.

وحجز الاتحاد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها السعودية، ليصبح ثالث المتأهلين بعد أوروا ريد الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وعاد الاتحاد لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك من قبل في نسخة 2005 وحقق المركز الرابع.

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وسيلتقي بذلك الاتحاد المستضيف مع أوكلاند سيتي في افتتاح النسخة الـ 20 من كأس العالم للأندية

ورفع النمور رصيدهم إلى 69 نقطة من 29 مباراة، بينما توقف رصيد النصر عند 64 نقطة قبل جولة واحدة على النهاية ليصبح الاتحاد بطلا للدوري بشكل رسمي.

وتساوى الاتحاد مع النصر برصيد 9 ألقاب فيما يظل الهلال الأكثر تتويجا بلقب الدوري برصيد 18 لقبا.

وانضم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد لقائمة المصرين الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

وينفرد حجازي كونه أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي.

وصف المباراة

قبل المباراة كان على الاتحاد تحقيق الفوز لحسم لقب الدوري دون النظر لنتيجة مباراة الاتفاق والنصر في التوقيت ذاته بسبب تفوقه على النصر في المواجهات المباشرة وابتعاده عنه بفارق 3 نقاط.

فيما انتظر رفاق رونالدو تعثر النمور من أجل المنافسة على حظوظهم في الجولة الأخيرة.

لم يحتج النمور سوى 3 دقائق فقط كرة ثابنة نفذها إيجور كورنادو وصل إلى أحمد شراحيلي.

في الدمام وخلال مباراة الاتفاق ضد النصر، رد القائم في الدقيقة 29 فرصة من البرازيلي لويز جوستافو.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل الفرنسي يوسف نياكاتي هدف التقدم للاتفاق على حساب النصر.

الأفراح انطلقت في مدرجات جمهور الاتحاد.

وزاد البرازيلي رومارينيو الأفراح بهدف في الدقيقة الأولى من عمر الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول برأسية بعد ركلة ثابتة نفذها كورنادو أيضا.

شوط أول انتهى بتقدم النمور وتأخر العالمي.

في الدقيقة 56 من الشوط الثاني سجل لويز جوستافو هدف التعادل للنصر بتسديدة صاروخية.

في نفس التوقيت رفض حجازي قائد الاتحاد الخروج والتغيير من أرضية الملعب مفضلا استكمال اللقاء بعد علاجه.

واصل جمهور الاتحاد الاحتفال في المدرجات دون النظر لنتيجة النصر.

في الدقيقة 80 سجل لويز جوستافو هدف النصر الثاني لكن بعد 4 دقائق ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 85 حسم رومارينيو كل شيء وانفرد وسجل الهدف الثالث معلنا تتويج النمور بلقب الدوري السعودي للمرة التاسعة في تاريخه.

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