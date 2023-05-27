تيرزيتش: خسارة اللقب غير عادلة.. وأهنئ بايرن ميونيخ بالتتويج

السبت، 27 مايو 2023 - 23:15

كتب : FilGoal

إدين تيرزيتش

يرى إدين تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند أن خسارته للدوري الألماني كانت غير عادلة قليلا.

وحقق بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني للمرة الـ 11 في تاريخه بعد الفوز على كولن بهدفين مقابل هدفا واحد مستغلا تعادل دورتموند الذي كان بحاجة إلى الفوز من أجل ضمان تحقيق اللقب.

وقال تيرزيتش لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "كنا نريد التتويج باللقب بشدة، المدينة والملعب بالكامل وعملنا بجدا من أجل ذلك وكان لدينا فرصة كبيرة".

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وتابع "عندما ترى اللاعبين وهم جالسين على الأرض وفي داخل غرف خلع الملابس عندها تشعر بالفراغ وبأن ما حدث لم يكن عادلا".

وأضاف "أهنئ بايرن على اللقب وفي النهاية من يبقى على القمة بعد 34 جولة يستحق ذلك حتى لو كان اليوم صعبا جدا".

وأضاف "الأمور لم تسر بشكل جيد كما في الأسابيع الماضية ورأينا كم كان اللقب قريبا، لو لم نهدر ركلة الجزاء أو سجلنا هدف التعادل مبكرا كان من الممكن أن نحصل على أشياء أكثر من تلك المباراة".

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