بثلاثية ضد سانتا كلارا.. بنفيكا يتوج بالدوري البرتغالي للمرة الـ 38 في تاريخه

توج بنفيكا بلقب الدوري البرتغالي للمرة الـ 38 في تاريخه ويفارق نقطتين عن بورتو صاحب المركز الثاني.

بنفيكا حقق الفوز على سانتا كلارا بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب دا لوش بالجولة الأخيرة من الدوري البرتغالي.

تتويج بنفيكا باللقب جاء بعد ثلاث مواسم من الغياب خلالهم حقق بورتو اللقب مرتين وسبورتنج مرة.

وعزز بنفيكا رقمه كأكثر الفرق تتويجا بالدوري البرتغالي ليبتعد عن بورتو أقرب ملاحقيه صاحب الـ 30 لقبا بفارق 8 ألقاب.

سجل هدف بنفيكا الأول جونكالو راموس في الدقيقة السابعة برأسية مستغلا عرضية من أليكساندر باه.

وأضاف رافا سيلفا ثاني الأهداف في الدقيقة الـ 28 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من جواو ماريو.

وأنهى أليكس جريمالدو ثلاثة بنفيكا في الدقيقة الـ 60 من ركلة جزاء.

وفي مباراة أخرى فاز بورتو بنفس النتيجة على فيتوريا جيماريش على ملعبه ولكن فوزه لم يكن كافيا لإزاحة بنفيكا من الصدارة.

واستمرت هيمنة الثلاثي بنفيكا وبورتو وسبورتنج للموسم الـ 23 على التوالي، إذ كان آخر فريق توج باللقب خارج الثلاثي هو بوافيستا في موسم 2000/2001.

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