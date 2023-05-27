كرة سلة - أجوستي بعد التتويج: الخسارة في المجموعات كانت نقطة تعلم

أبدى أجوستي بوش مدرب فريق الأهلي لكرة السلة سعادته عقب التتويج ببطولة الدوري الإفريقي BAL بالفوز على دوان السنغالي بنتيجة 80-65.

وقال أجوستي في تصريحات إعلامية نقلتها قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "أنا سعيد بالفوز، كل مباراة نلعبها لأجل هذا الهدف".

وأضاف "خسارتنا أمام بترو دي لواندا في دور المجموعات كانت نقطة تعلم".

وتابع "لا أجد الكلام المناسب لوصف ما أشعر به بعد الفوز بالبطولة".

وكان الأهلي قد تغلب على فريق استاد مالي بنتيجة 78-73 في نصف النهائي، بينما تأهل دوان بالفوز على بترو دي لواندا الأنجولي.

وشارك الأهلي في الدوري الإفريقي للمرة الأولى بصفته حامل لقب مسابقة الدوري المصري، وحسم الفريق مشاركته في النسخة الرابعة المقرر لها الموسم المقبل.

وبذلك يتوج الأهلي بلقب الدوري الإفريقي BAL في نسخته الثالثة تحت رعاية NBA، لينضم إلى الزمالك بطل 2021 والاتحاد المنستيري التونسي بطل 2022.

وتأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية التي تقام بين 24 و26 سبتمبر في سنغافورة بمشاركة 6 فرق.

وبات الأهلي رابع المتأهلين رسميا إلى مونديال السلة، بعد سيسي فرانكا البرازيلي، وتيليكوم بون الألماني، وإجنايت بطل دوري NBA G League الأمريكي.

وأكمل الأهلي الرباعية في الموسم الحالي، بعد الفوز بدوري السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر والدوري الإفريقي.

Michael Fakuade with the smooth step-back jumper to keep @Ahly_Basketballin the early lead here at the BK Arena.#TheBAL#BALFinalspic.twitter.com/VdiwtcMykN — Basketball Africa League (@theBAL) May 27, 2023

بينما حقق الإسباني أجوستي بوش مدرب الأهلي لقب BAL للمرة الثانية في مسيرته، حيث سبق له التتويج بالنسخة الأولى مع الزمالك.

وحتى الآن حقق أجوستي كل البطولات الممكنة مع الأهلي ما عدا كأس السوبر المصري الذي خسره أمام الاتحاد السكندري.

وضمن الأهلي أيضا مشاركته في النسخة الرابعة من BAL في 2024.

وبات الأهلي أكثر الفرق المصرية تتويجا بالألقاب القارية في كرة السلة، حيث حقق بطولة إفريقيا بمسماها القديم في 2016، وفاز بكأس الكؤوس مرتين، وأضاف اللقب الرابع اليوم.

طارق الغنام هو العامل المشترك في بطولات الأهلي القارية الأربع، حيث فاز بـ 3 كلاعب، والآن يفوز بالرابعة ضمن الجهاز الفني.