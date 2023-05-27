هدفا رودريجو يقودان ريال مدريد للفوز على إشبيلية من قلب بيزخوان

السبت، 27 مايو 2023 - 22:07

كتب : FilGoal

إشبيلية ضد ريال مدريد

حقق ريال مدريد الفوز على إشبيلية بهدفين مقابل هدفا واحد في مباراة أقيمت على ملعب رامون سانشيز بزخوان بالجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

وسجل رودريجو جوس هدفي ريال مدريد في المباراة بينما سجل رافا مير هدف إشبيلية الوحيد.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 77 في المركز الثاني خلف برشلونة الذي حسم التتويج باللقب، بينما توقف إشبيلية عند النقطة الـ 49 في المركز العاشر.

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التشكيل

بدأ ريال مدريد بخماسي في وسط الملعب خلف المهاجم الوحيد رودريجو.

أحداث المباراة

تقدم إشبيلية مبكرا بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق رافا مير بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر رودريجو فرصة التعادل على ريال مدريد بعد أن تلقى تمريرة من لوكاس فاسكيز أمام المرمى ولكنه سدد بجوار القائم.

وفي الدقيقة الـ 28 تعادل رودريجو لريال مدريد من ركلة حرة مباشرة خادعت الحارس ياسين بونو.

ومنع القائم إيرك لاميلا من إضافة الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة الـ 35.

في الشوط الثاني تعرض فيديريكو فالفيردي لإصابة أستبلد على أثرها ليحل إدواردو كامافينجا بديلا له.

وأضاف رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة الـ 63 بعد هجمة مرتدة مثالية انتهت بتمريرة من كروس نحو رودريجو ليمر من مونتييل بشكل رائع ويضع الكرة في الشباك بهدوء.

وشهدت الدقيقة الـ 83 طرد ماركوس أكونيا لاعب إشبيلية بعد تدخل قوي مع داني سيبايوس.

واحتسب الحكم 9 دقائق وقت بدل من الضائع ولكنهم لم يكونوا كافيين لعودة إشبيلية في المباراة.

وسيلعب ريال مدريد في الجولة الأخيرة ضد أتليت بلباو على ملعب سانيتاجو برنابيو، فيما سيحل إشبيلية ضيفا على ريال سوسيداد وقبلها سيلعب الفريق ضد روما بنهائي الدوري الأوروبي.

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