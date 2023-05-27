كرة سلة - بعد تتويج الأهلي.. أوموت يفوز بجائزة MVP في الدوري الإفريقي

السبت، 27 مايو 2023 - 21:37

كتب : FilGoal

نوني أوموت

فاز اللاعب نوني أوموت محترف الأهلي من جنوب السودان بجائزة MVP لأفضل لاعب في الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL برعاية NBA.

وظهر أوموت بشكل مميز في المباراة النهائية، التي انتهت بفوز الأهلي على دوان السنغالي بنتيجة 80-65.

وأبدى أوموت سعادته بالجائزة، قائلا: "لم يكن بإمكاني تحقيق ذلك الإنجاز بدون زملائي".

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الرباعية تكتمل بلقب BAL.. الأهلي يهزم دوان ويتوج بالدوري الإفريقي للمرة الأولى كرة سلة - الأهلي إلى نهائي الدوري الإفريقي بعد إثارة أمام استاد مالي كرة سلة - دوان يقصي بترو دي لواندا من نصف نهائي الدوري الإفريقي انتهت كرة سلة - الأهلي (80) - (65) دوان السنغالي.. الأحمر يتوج ببطولة BAL

وأحرز أوموت 22 نقطة في المباراة النهائية، كما قدم تمريرتين حاسمتين ونجح في اعتراضين.

وشارك الأهلي في الدوري الإفريقي للمرة الأولى بصفته حامل لقب مسابقة الدوري المصري، وحسم الفريق مشاركته في النسخة الرابعة المقرر لها الموسم المقبل.

وبذلك يتوج الأهلي بلقب الدوري الإفريقي BAL في نسخته الثالثة تحت رعاية NBA، لينضم إلى الزمالك بطل 2021 والاتحاد المنستيري التونسي بطل 2022.

وتأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية التي تقام بين 24 و26 سبتمبر في سنغافورة بمشاركة 6 فرق.

وبات الأهلي رابع المتأهلين رسميا إلى مونديال السلة، بعد سيسي فرانكا البرازيلي، وتيليكوم بون الألماني، وإجنايت بطل دوري NBA G League الأمريكي.

وأكمل الأهلي الرباعية في الموسم الحالي، بعد الفوز بدوري السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر والدوري الإفريقي.

بينما حقق الإسباني أجوستي بوش مدرب الأهلي لقب BAL للمرة الثانية في مسيرته، حيث سبق له التتويج بالنسخة الأولى مع الزمالك.

وحتى الآن حقق أجوستي كل البطولات الممكنة مع الأهلي ما عدا كأس السوبر المصري الذي خسره أمام الاتحاد السكندري.

وضمن الأهلي أيضا مشاركته في النسخة الرابعة من BAL في 2024.

وبات الأهلي أكثر الفرق المصرية تتويجا بالألقاب القارية في كرة السلة، حيث حقق بطولة إفريقيا بمسماها القديم في 2016، وفاز بكأس الكؤوس مرتين، وأضاف اللقب الرابع اليوم.

طارق الغنام هو العامل المشترك في بطولات الأهلي القارية الأربع، حيث فاز بـ 3 كلاعب، والآن يفوز بالرابعة ضمن الجهاز الفني.

الأهلي كرة سلة الأهلي كرة سلة نوني أوموت BAL الدوري الإفريقي لكرة السلة
نرشح لكم
أجوستي بعد التتويج: الخسارة في المجموعات كانت نقطة تعلم كرة سلة - الرباعية تكتمل بلقب BAL.. الأهلي يهزم دوان ويتوج بالدوري الإفريقي للمرة الأولى انتهت كرة سلة - الأهلي (80) - (65) دوان السنغالي.. الأحمر يتوج ببطولة BAL مواعيد مباريات اليوم السبت 27-5-2023 والقنوات الناقلة.. سلة الأهلي وبايرن دورتموند لحسم الدوري كرة سلة - موعد مباراة الأهلي ضد دوان في نهائي الدوري الإفريقي كرة سلة - الأهلي إلى نهائي الدوري الإفريقي بعد إثارة أمام استاد مالي انتهت كرة سلة - الأهلي (78) - (73) استاد مالي.. الأحمر إلى النهائي كرة سلة - دوان يقصي بترو دي لواندا من نصف نهائي الدوري الإفريقي
أخر الأخبار
بثلاثية ضد سانتا كلارا.. بنفيكا يتوج بالدوري البرتغالي للمرة الـ 38 في تاريخه 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
أجوستي بعد التتويج: الخسارة في المجموعات كانت نقطة تعلم 21 دقيقة | كرة سلة
المعجزة اكتملت.. لوتون تاون يتأهل إلى الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هدفا رودريجو يقودان ريال مدريد للفوز على إشبيلية من قلب بيزخوان 33 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الفرنسي - ليل (0) - (1) نانت.. هل ينجو رفاق مصطفى محمد من الهبوط؟ 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - بعد تتويج الأهلي.. أوموت يفوز بجائزة MVP في الدوري الإفريقي ساعة | كرة سلة
رفاهيات لا يملكها سواه.. لهذا لن يخسر بايرن ميونيخ الدوري أبدا ساعة | تقرير في الجول
كرة سلة - الرباعية تكتمل بلقب BAL.. الأهلي يهزم دوان ويتوج بالدوري الإفريقي للمرة الأولى ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 4 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي