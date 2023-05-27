مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت لمواجهة ليل

السبت، 27 مايو 2023 - 21:23

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع نادي نانت الفرنسي

أعلن بيير أريستوي مدرب نانت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ليل.

ويحل نانت ضيفا على ليل في الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وشهد التشكيل جلوس مصطفى محمد على دكة البدلاء بينما يقود إجناتيوس جاناجو خط هجوم نانت.

أخبار متعلقة:
رقم قياسي جديد لـ مولر بعد تتويج بايرن بلقب الدوري الألماني أوليفر كان: تم منعي من الذهاب مع بايرن إلى كولن للاحتفال بالدوري تشكيل اتحاد جدة - مباراة التتويج؟ أساسي حجازي أمام الفيحاء في الدوري السعودي استراحة الدوري السعودي - الفيحاء (0) (2) الاتحاد والاتفاق (1) (0) النصر.. نهاية الشوط الأول

ويحتل نانت المركز الـ 17 المؤدي للهبوط في الموسم بفارق نقطة واحدة عن أوكسير صاحب المركز الـ 16 غير المؤدي للهبوط.

وسيلعب أوكسير بنفس التوقيت خارج ملعبه ضد تولوز.

بينما يحتل ليل المركز الخامس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي بفارق نقطتين عن موناكو صاحب المركز الرابع المؤهل للدوري الأوروبي

وشارك مصطفى خلال الموسم الحالي مع نانت في 50 مباراة وخلالهم سجل 11 هدفا وصنع 5.

نانت ليل الدوري الفرنسي مصطفى محمد
نرشح لكم
مباشر الدوري الفرنسي - ليل (0) - (0) نانت.. هل ينجو رفاق مصطفى محمد من الهبوط؟ رفاهيات لا يملكها سواه.. لهذا لن يخسر بايرن ميونيخ الدوري أبدا رقم قياسي جديد لـ مولر بعد تتويج بايرن بلقب الدوري الألماني أوليفر كان: تم منعي من الذهاب مع بايرن إلى كولن للاحتفال بالدوري هبوط شالكه ومستقبل مرموش.. تعرف على المقاعد الأوروبية وصراع ملحق الدوري الألماني 2022-23 الدوري ليس كافيا.. بايرن ميونيخ يقيل أوليفر كان وصالح حميديتش حصاد الموسم – ماذا قدم عمر مرموش في 2022/2023 مع فولفسبورج انتهت التأهل إلى الدوري الإنجليزي - كوفنتري سيتي (1) (5-6) (1) لوتون.. المعجزة تكتمل
أخر الأخبار
المعجزة اكتملت.. لوتون تاون يتأهل إلى الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه دقيقة | الدوري الإنجليزي
هدفا رودريجو يقودان ريال مدريد للفوز على إشبيلية من قلب بزخوان 6 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الفرنسي - ليل (0) - (0) نانت.. هل ينجو رفاق مصطفى محمد من الهبوط؟ 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - بعد تتويج الأهلي.. أوموت يفوز بجائزة MVP في الدوري الإفريقي 36 دقيقة | كرة سلة
رفاهيات لا يملكها سواه.. لهذا لن يخسر بايرن ميونيخ الدوري أبدا 46 دقيقة | تقرير في الجول
كرة سلة - الرباعية تكتمل بلقب BAL.. الأهلي يهزم دوان ويتوج بالدوري الإفريقي للمرة الأولى 48 دقيقة | كرة سلة
مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت لمواجهة ليل 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
رقم قياسي جديد لـ مولر بعد تتويج بايرن بلقب الدوري الألماني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 4 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي