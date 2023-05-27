مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت لمواجهة ليل
السبت، 27 مايو 2023 - 21:23
كتب : FilGoal
أعلن بيير أريستوي مدرب نانت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ليل.
ويحل نانت ضيفا على ليل في الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.
وشهد التشكيل جلوس مصطفى محمد على دكة البدلاء بينما يقود إجناتيوس جاناجو خط هجوم نانت.
ويحتل نانت المركز الـ 17 المؤدي للهبوط في الموسم بفارق نقطة واحدة عن أوكسير صاحب المركز الـ 16 غير المؤدي للهبوط.
وسيلعب أوكسير بنفس التوقيت خارج ملعبه ضد تولوز.
بينما يحتل ليل المركز الخامس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي بفارق نقطتين عن موناكو صاحب المركز الرابع المؤهل للدوري الأوروبي
وشارك مصطفى خلال الموسم الحالي مع نانت في 50 مباراة وخلالهم سجل 11 هدفا وصنع 5.
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