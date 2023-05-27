رقم قياسي جديد لـ مولر بعد تتويج بايرن بلقب الدوري الألماني

أصبح توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ أكثر لاعب في تاريخ النادي يتوج بلقب الدوري الألماني.

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وتوج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني بسيناريو جنوني بعد منافسة شرسة مع بوروسيا دورتموند وفي الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية للبطولة.

جاء ذلك بعد أن حقق بايرن الفوز على مضيفه كولن بهدفين لهدف، مستغلا تعثر دورتموند على ملعبه ووسط جمهوره أمام ضيفه ماينز بالتعادل 2-2.

ووصل توماس مولر للقب الدوري الألماني رقم 12 في تاريخه متفوقا على زميله في الفريق مانويل نوير.

ويأتي مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ في المركز الثاني بعدما حقق 11 لقبا للدوري الألماني.

ويعد مولر ونوير هما فقط من استطاعا الفوز بلقب الدوري الألماني 11 مرة متتالية.

وفي المركز الثالث يأتي روبرت ليفاندوفسكي ودافيد ألابا ولكل منهما 10 بطولات دوري.

أما المركز الرابع برصيد 9 بطولات دوري ألماني يضم كل من فرانك ريبيري وجيروم بواتينج وخافي مارتينيز ثلاثي بايرن السابق.

ثم يأتي كل من كينجيسلي كومان وسفين أورليتش وجوشوا كيميتش وفيليب لام وأوليفر كان وباستيان شفاينشتايجر وآريين روبن وميمت شول.

وحصد بايرن لقب الدوري الألماني للمرة رقم 11 على التوالي، كأول فريق في الدوريات الخمسة الكبرى يفعل هذا الأمر.

كما فاز بايرن بلقب الدوري الألماني للمرة 32 في تاريخه وبالنظام الاحترافي للبطولة.