تشكيل اتحاد جدة - مباراة التتويج؟ أساسي حجازي أمام الفيحاء في الدوري السعودي

السبت، 27 مايو 2023 - 20:36

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - أهلي جدة

يبدأ أحمد حجازي في التشكيل الأساسي لمباراة اتحاد جدة ضد الفيحاء في الجولة 29 من الدوري السعودي.

ويحل الاتحاد ضيفا على الفيحاء ويحتاج للفوز بأي نتيجة للتتويج بلقب الدوري السعودي للمرة الأولى منذ 14 عاما.

وجاء تشكيل اتحاد جدة:

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حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: أحمد بامسعود – أحمد حجازي – أحمد شراحيلي – مدالله العليان

الوسط: عوض الناشري – برونو هنريكي – إيجور كورنادو

الهجوم: هيلدر كوستا – عبد الرازق حمد الله – رومارينيو

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ويتواصل غياب طارق حامد بسبب الإصابة.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي قبل جولتين على النهاية برصيد 66 نقطة.

فيما يأتي خلفه النصر برصيد 63 نقطة حيث سيواجه الاتفاق.

ويتفوق الاتحاد على النصر بفضل المواجهات المباشرة.

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