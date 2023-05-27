انتهت الدوري الإسباني - إشبيلية (1)-(2) ريال مدريد

السبت، 27 مايو 2023 - 19:44

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أوساسونا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إشبيلية ضد ريال مدريد في الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
قائمة الأرجنتين - اختيارات سكالوني بدون أي لاعب محلي للجولة الآسيوية هبوط شالكه ومستقبل مرموش.. تعرف على المقاعد الأوروبية وصراع ملحق الدوري الألماني 2022-23 الدوري ليس كافيا.. بايرن ميونيخ يقيل أوليفر كان وصالح حميديتش قائمة بيراميدز - عودة رمضان وعلي جبر أمام الاتحاد السكندري

نهاية المباراة

ق83. بطاقة حمراء لماركوس أكونيا لاعب إشبيلية بعد تدخل قوي على داني سيبايوس.

ق68. جووووول الثاني لريال مدريد من هجمة مرتدة رائعة أنهاها رودريجو في الشباك بعد المرور من مونتيل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. القائم يمنع الهدف الثاني لإشبيلية بعد تسديدة إريك لاميلا.

ق28. جووووول التعادل لريال مدريد عن طريق رودريجو من ركلة حرة مباشرة.

ق14. رودريجو يهدر فرصة التعادل بعد تمريرة من فاسكيز أمام المرمى.

ق3. جووووول أول لإشبيلية عن طريق رافا مير بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

إشبيلية ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
هدفا رودريجو يقودان ريال مدريد للفوز على إشبيلية من قلب بيزخوان تشكيل ريال مدريد - خماسي وسط ملعب.. ورودريجو مهاجم وحيد ضد إشبيلية موندو: موافقة ليجا تحدد أولويات برشلونة للموسم الجديد.. وموقف صفقة ميسي مؤتمر تشافي: لا توجد مشكلة مع كوندي.. وغموض موقف فاتي ولن ندعم ذلك المركز تقرير: نهاية المسلسل.. أسينسيو يحسم موقف مستقبله مع ريال مدريد مؤتمر أنشيلوتي: فينيسيوس سيغيب عن لقاء إشبيلية.. وهذا سبب مشاكلنا بالدوري بعد واقعة مثيرة للجدل.. إسبانيول يطالب بإعادة مباراته ضد أتلتيكو مدريد اطلاق سراح الـ4 متهمين بسبب "دُمية فينيسيوس المشنوقة" ولكن
أخر الأخبار
أجوستي بعد التتويج: الخسارة في المجموعات كانت نقطة تعلم 7 دقيقة | كرة سلة
المعجزة اكتملت.. لوتون تاون يتأهل إلى الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هدفا رودريجو يقودان ريال مدريد للفوز على إشبيلية من قلب بيزخوان 20 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الفرنسي - ليل (0) - (0) نانت.. هل ينجو رفاق مصطفى محمد من الهبوط؟ 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - بعد تتويج الأهلي.. أوموت يفوز بجائزة MVP في الدوري الإفريقي 50 دقيقة | كرة سلة
رفاهيات لا يملكها سواه.. لهذا لن يخسر بايرن ميونيخ الدوري أبدا ساعة | تقرير في الجول
كرة سلة - الرباعية تكتمل بلقب BAL.. الأهلي يهزم دوان ويتوج بالدوري الإفريقي للمرة الأولى ساعة | كرة سلة
مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت لمواجهة ليل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 4 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي