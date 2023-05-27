انتهت الدوري الإسباني - إشبيلية (1)-(2) ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إشبيلية ضد ريال مدريد في الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق83. بطاقة حمراء لماركوس أكونيا لاعب إشبيلية بعد تدخل قوي على داني سيبايوس.

ق68. جووووول الثاني لريال مدريد من هجمة مرتدة رائعة أنهاها رودريجو في الشباك بعد المرور من مونتيل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. القائم يمنع الهدف الثاني لإشبيلية بعد تسديدة إريك لاميلا.

ق28. جووووول التعادل لريال مدريد عن طريق رودريجو من ركلة حرة مباشرة.

ق14. رودريجو يهدر فرصة التعادل بعد تمريرة من فاسكيز أمام المرمى.

ق3. جووووول أول لإشبيلية عن طريق رافا مير بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل