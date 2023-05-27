قائمة الأرجنتين - اختيارات سكالوني بدون أي لاعب محلي للجولة الآسيوية

أعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين قائمة فريقه للتوقف الدولي لشهر يونيو المقبل.

وشهدت قائمة الأرجنتين تواجد أليخاندرو جاراناتشو لاعب مانشستر يونايتد الشاب، كما تواجد فاكوندو ميدينا لاعب لانس وتياجو ألمادا لاعب أتلانتا يونايتد الأمريكي والوحيد في القائمة الذي لا ينشط بدوري أوروبي بالإضافة إلى والتر بينيتيز حارس بي إس في أيندهوفن الهولندي.

ولم يتواجد أي لاعب من الدوري الأرجنتيني في القائمة كما لم يتواجد أي لاعب من أي دوري في أمريكا الجنوبية بالكامل.

وتشهد القائمة غياب العديد من اللاعبين المهمين مثل فرانكو أرماني حارس ريفيربليت ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان وليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد.

وجاءت قائمة الأرجنتين بالكامل كالتالي:

الحراس: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) – جيرينيمو رولي (أياكس) – والتر بينيتيز (بي إس في أيندهوفن).

الدفاع: مانويل مولينا (أتليتكو مدريد) – ناهويل مولينا (إشبيلية) – جيرمان بيزيلا (ريال بيتيس) – كريستيان روميرو (توتنام) – لياندرو باليردي (مارسيليا) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا) – فاكوندو ميدينا (لانس) – نيكولاس تاليافيكو (ليون) – ماركوس أكونيا (إشبيلية).

الوسط: لياندرو باريديس (يوفنتوس) – إنزو فيرنانديز (الأرجنتين) – جويدو رودريجيز (ريال بيتيس) – رودريجو دي بأول (أتليتكو مدريد) – إيزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن) أليكسيس ماك أليستر (برايتون) – تياجو ألمادا (أتلانتا يونايتد) – جوفاني لو سيلسو (فياريال).

الهجوم: أنخيل دي ماريا (يوفنتوس) – ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) – لوكاس أوكامبوس (إشبيلية) – جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) – جيوفاني سيميوني (نابولي) – أليخاندرو جاراناتشو (مانشستر يونايتد) – نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا).

وسيلعب منتخب الأرجنتين مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي في يونيو ضد كل من أستراليا يوم 15 وإندونيسيا يوم 19 يونيو فيما يسمى بالجولة الآسيوية.