الدوري ليس كافيا.. بايرن ميونيخ يقيل أوليفر كان وصالح حميديتش

بعد دقائق من تتويج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني، أعلن النادي رسميا عن إقالة أوليفر كان الرئيس التنفيذي وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي.

جاء ذلك بعدما كشفت صحيفة كيكر الألمانية عن النبأ أولا، في خضم احتفالات البافاري باللقب.

وتغيب كان -53 عاما- حارس مرمى بايرن ومنتخب ألمانيا السابق عن حضور مباراة كولن الأخيرة في الدوري، بداعي إصابته بنزلة برد وفقا لما تم إعلانه رسميا.

وأعلن بايرن ميونيخ رسميا عن تولي نائب الرئيس التنفيذي جان كريستيان دريسين لمنصب الرئيس التنفيذي الجديد، بدلا من أوليفر كان.

وقال هربرت هاينر رئيس النادي: "قرار الانفصال عن أوليفر كان لم يكن سهلا على الإطلاق بالنسبة للإدارة العليا، ولكن بالنظر للتطور العام، توصلنا إلى قرار تعيين شخص جديد على رأس الإدارة التنفيذية".

وأضاف "نود شكر أوليفر كان على التزامه وأفكاره وكل ما حققناه معا. سيظل شخصية كبرى في بايرن ميونيخ ونتمنى له الأفضل في المستقبل".

وبحسب "كيكر" فقد كان دريسين -55 عاما- يريد الرحيل عن النادي في نهاية الموسم، حيث عمل مع إدارته منذ ربيع 2013، ويحتفظ بعلاقة جيدة مع أولي هونيس الرئيس الشرفي وكارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي السابق.

وليس من الواضح بعد كيف سيتم خلافة حميديتش في منصب المدير الرياضي.

ونجح بايرن ميونيخ في اقتناص اللقب بالفوز على كولن 2-1 في الجولة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 71 نقطة.

على الجانب الآخر خسر بوروسيا دورتموند اللقب رغم دخوله لهذه الجولة متصدرا، حيث تعادل مع ماينتس 2-2، ليصل إلى نفس رصيد بايرن، ويحسم البافاري اللقب بالمواجهات المباشرة، بعد التعادل ذهابا والفوز 4-2 إيابا.

بذلك توج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني للمرة الـ 11 على التوالي.