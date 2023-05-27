قائمة بيراميدز - عودة رمضان وعلي جبر أمام الاتحاد السكندري

عاد رمضان صبحي وعلي جبر لقائمة فريقهما بيراميدز من أجل مواجهة الاتحاد السكندري.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

ويلعب بيراميدز ضد الاتحاد السكندري في الجولة 27 من الدوري المصري يوم الإثنين المقبل، في المباراة التي تقام بملعب الإسكندرية.

وشهدت القائمة عودة رمضان صبحي الذي غاب عن مباراة حرس الحدود بسبب الإصابة.

كما عاد علي جبر الذي غاب المباراة السابقة أيضا للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي -عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود صابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

بيراميدز يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 40 نقطة.