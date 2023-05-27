قائمة بيراميدز - عودة رمضان وعلي جبر أمام الاتحاد السكندري

السبت، 27 مايو 2023 - 19:09

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز والأهلي

عاد رمضان صبحي وعلي جبر لقائمة فريقهما بيراميدز من أجل مواجهة الاتحاد السكندري.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويلعب بيراميدز ضد الاتحاد السكندري في الجولة 27 من الدوري المصري يوم الإثنين المقبل، في المباراة التي تقام بملعب الإسكندرية.

وشهدت القائمة عودة رمضان صبحي الذي غاب عن مباراة حرس الحدود بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
حازم فتوح: هذا موقف ربيعة من الأهلي.. وحقيقة مفاوضات بيراميدز وسيف جعفر سيف جعفر لـ في الجول: التوقيع لـ بيراميدز؟ أنا في انتظار الزمالك خبر في الجول - سيف جعفر لم يوقع لـ بيراميدز.. وموقف الزمالك

كما عاد علي جبر الذي غاب المباراة السابقة أيضا للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي -عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود صابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

بيراميدز يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 40 نقطة.

رمضان صبحي بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
مران الزمالك – عودة سيف جعفر ومحمود شبانة للتدريبات الجماعية.. وراحة لشيكابالا رئيس أسوان يكشف حقيقة هروب رافائيل أياجوا حازم فتوح: هذا موقف ربيعة من الأهلي.. وحقيقة مفاوضات بيراميدز وسيف جعفر وكيله: أيمن أشرف لا يفاوض الزمالك.. وهذه رغبته اتحاد الكرة: طلبنا حضور السعة الكاملة في نهائي أبطال إفريقيا.. وموعد طرح التذاكر العطار يكشف حقيقة طلب الزمالك فتح باب القيد مبكرا لأجل البطولة العربية طولان: لا أعترف بغيابات الأهلي.. وأتمنى تدريب أيمن أشرف مرة أخرى بعد عودته للمشاركة.. سافيو يوجه رسالة لجماهير الأهلي
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - عودة رمضان وعلي جبر أمام الاتحاد السكندري 19 دقيقة | الكرة المصرية
حصاد الموسم – ماذا قدم عمر مرموش في 2022/2023 مع فولفسبورج 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر سلة - الأهلي (10) - (5) دوان السنغالي.. الأهلي يطارد لقب BAL الأول 32 دقيقة | كرة سلة
مباشر التأهل إلى الدوري الإنجليزي - كوفنتري سيتي (0)-(1) لوتون.. جووووول أوووول 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد 9 دقائق في يد دورتموند ورغم تساوي النقاط.. بايرن بطلا للدوري الألماني بسيناريو جنوني 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
رغم انضمامه في يناير.. أوتشوا أفضل لاعب في ساليرنتانا لموسم 2022-23 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - خماسي وسط ملعب.. ورودريجو مهاجم وحيد ضد إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
انتهت حسم الدوري الألماني – دورتموند (2) - (2) ماينز.. اللقب ضاع 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 4 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي