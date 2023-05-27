حصاد الموسم – ماذا قدم عمر مرموش في 2022/2023 مع فولفسبورج

السبت، 27 مايو 2023 - 19:06

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

انتهى الموسم في الدوري الألماني بتتويج بايرن ميونيخ باللقب للمرة الـ 11 على التوالي والـ 32 في تاريخه.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

فولفسبورج
الدوري الألماني

وشارك عمر مرموش في مباراته الأخيرة بالموسم منذ قليل في خسارة فولفسبورج من هيرتا برلين بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.

ودخل مرموش كبديل في الدقيقة الـ 80.

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المباراة كانت هي الأخيرة لمرموش مع فولفسبورج قبل أن يرحل رسميا عن الفريق للانضمام إلى آينتراخت فرانكفورت الذي سيلعب بصفوفه في الموسم المقبل.

ويقدم لكم FilGoal.com حصاد ما قدمه عمر مرموش في موسم 2022/2023.

حصل فولفسبورج على المركز الثامن بالدوري وهو مركز غير مؤهل لأي بطولة أوروبية بالموسم المقبل.

مرموش شارك في 35 مباراة بجميع البطولات وخلالهم سجل 6 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

في كأس ألمانيا شارك مرموش في 3 مباريات وسجل خلالهم هدفا واحدا قاد به فريقه للتأهل من الدور الأول على حساب كارل زيس جينا.

وخرج الفريق من دور الـ 16 بعد الخسارة من يونيون برلين بهدفين مقابل هدف.

ويعد مرموش هو صاحب المركز السابع في اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في الموسم الحالي من لاعبي فولفسبورج.

وهو أكثر لاعب سدد مع فولفسبورج هذا الموسم، إذ سدد 53 تسديدة منهم 17 على المرمى بمتوسط 2.8 تسديدة كل مباراة.

بعد انتقاله لفرانكفورت ضمن مرموش المشاركة في البطولات الأوروبية بالموسم المقبل.

وأنهى فرانكفورت الموسم بالمركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي، كما يمتلك الفريق فرصة الوصول للدوري الأوروبي إذا انتصر في نهائي كأس ألماني ذد لايبزج.

عمر مرموش الدوري الألماني فولفسبورج
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