رغم انضمامه في يناير.. أوتشوا أفضل لاعب في ساليرنتانا لموسم 2022-23

حصد المكسيكي جيرييمو أوتشوا حارس ساليرنتانا الإيطالي جائزة أفضل لاعب في الفريق لموسم 2022-2023.

جييرمو أوتشوا النادي : ساليرنيتانا ساليرنيتانا

يأتي ذلك رغم انضمام الحارس المكسيكي المخضرم في يناير الماضي عقب تألقه في كأس العالم 2022.

وخاض أوتشوا 19 مباراة بقميص الفريق استقبل 31 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 4.

لكن يُحسب للحارس المساهمة في بقاء الفريق ضمن الكبار للموسم الثالث على التوالي بعدما قضى أغلب الدور الأول ضمن مراكز الهبوط.

وتصدى ميمو لـ69 تسديدة على مرماه من أصل 101 بنسبة تصديات ناجحة وصلت لـ 71.3%.

كما منع +2.4 هدفا متوقعا من سكون شباكه كثالث أكثر حارس في الدوري الإيطالي رغم انضمامه في يناير.

وبدأ أوتشوا مشواره مع ممثل مدينة ساليرنو ضد ميلان ورغم الخسارة بنتيجة 2-1 تصدى لـ 9 فرص.

وأصبح أكثر من منع تصديات محققة في مباراة واحدة بالدوري الإيطالي الموسم الحالي عندما منع 10 تسديدات ضد إنتر.

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"محاولة بسبعة أرواح"

لوكاكو يضيع فرصة أمام المرمى ثم استبسال من أوتشوا لتنتهي بسلام على ساليرنيتانا#ساليرنيتانا_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/Jv7LjAqOyB — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 7, 2023

ويمتلك أوتشوا فرصة التجديد حيث ينتهي تعاقده مع الفريق لموسم آخر.