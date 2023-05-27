رغم انضمامه في يناير.. أوتشوا أفضل لاعب في ساليرنتانا لموسم 2022-23
السبت، 27 مايو 2023 - 18:43
كتب : FilGoal
حصد المكسيكي جيرييمو أوتشوا حارس ساليرنتانا الإيطالي جائزة أفضل لاعب في الفريق لموسم 2022-2023.
جييرمو أوتشوا
النادي : ساليرنيتانا
يأتي ذلك رغم انضمام الحارس المكسيكي المخضرم في يناير الماضي عقب تألقه في كأس العالم 2022.
وخاض أوتشوا 19 مباراة بقميص الفريق استقبل 31 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 4.
لكن يُحسب للحارس المساهمة في بقاء الفريق ضمن الكبار للموسم الثالث على التوالي بعدما قضى أغلب الدور الأول ضمن مراكز الهبوط.
🇱🇻 Guillermo Ochoa premiato come MVP della stagione 🏅#Avantibersagliera #macteanimo #forzagranata #salernitana #uss1919 pic.twitter.com/vLiFWz1pYk— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) May 27, 2023
وتصدى ميمو لـ69 تسديدة على مرماه من أصل 101 بنسبة تصديات ناجحة وصلت لـ 71.3%.
كما منع +2.4 هدفا متوقعا من سكون شباكه كثالث أكثر حارس في الدوري الإيطالي رغم انضمامه في يناير.
وبدأ أوتشوا مشواره مع ممثل مدينة ساليرنو ضد ميلان ورغم الخسارة بنتيجة 2-1 تصدى لـ 9 فرص.
وأصبح أكثر من منع تصديات محققة في مباراة واحدة بالدوري الإيطالي الموسم الحالي عندما منع 10 تسديدات ضد إنتر.
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"محاولة بسبعة أرواح"— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 7, 2023
لوكاكو يضيع فرصة أمام المرمى ثم استبسال من أوتشوا لتنتهي بسلام على ساليرنيتانا#ساليرنيتانا_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/Jv7LjAqOyB
ويمتلك أوتشوا فرصة التجديد حيث ينتهي تعاقده مع الفريق لموسم آخر.