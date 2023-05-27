رغم انضمامه في يناير.. أوتشوا أفضل لاعب في ساليرنتانا لموسم 2022-23

السبت، 27 مايو 2023 - 18:43

كتب : FilGoal

أوتشوا - ساليرنتانا

حصد المكسيكي جيرييمو أوتشوا حارس ساليرنتانا الإيطالي جائزة أفضل لاعب في الفريق لموسم 2022-2023.

جييرمو أوتشوا

النادي : ساليرنيتانا

ساليرنيتانا

يأتي ذلك رغم انضمام الحارس المكسيكي المخضرم في يناير الماضي عقب تألقه في كأس العالم 2022.

وخاض أوتشوا 19 مباراة بقميص الفريق استقبل 31 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 4.

أخبار متعلقة:
"مباريات لا نريد أن نلعبها".. تاريخ مورينيو يعيد نفسه في تعادل روما مع ساليرنيتانا هدف غير صحيح وآخر أكثر غرابة.. جنون في تعادل إنتر ميلان مع ساليرنيتانا بيولي: هدف ساليرنيتانا؟ هذا الأمر لا يمكن حدوثه صناعة جزائرية وتعادل سنغالي.. ميلان يتعثر أمام ساليرنيتانا ويفقد خدمات جيرو

لكن يُحسب للحارس المساهمة في بقاء الفريق ضمن الكبار للموسم الثالث على التوالي بعدما قضى أغلب الدور الأول ضمن مراكز الهبوط.

وتصدى ميمو لـ69 تسديدة على مرماه من أصل 101 بنسبة تصديات ناجحة وصلت لـ 71.3%.

كما منع +2.4 هدفا متوقعا من سكون شباكه كثالث أكثر حارس في الدوري الإيطالي رغم انضمامه في يناير.

وبدأ أوتشوا مشواره مع ممثل مدينة ساليرنو ضد ميلان ورغم الخسارة بنتيجة 2-1 تصدى لـ 9 فرص.

وأصبح أكثر من منع تصديات محققة في مباراة واحدة بالدوري الإيطالي الموسم الحالي عندما منع 10 تسديدات ضد إنتر.

ويمتلك أوتشوا فرصة التجديد حيث ينتهي تعاقده مع الفريق لموسم آخر.

أوتشوا ساليرنتانا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
حصاد الموسم – ماذا قدم عمر مرموش في 2022/2023 مع فولفسبورج مباشر التأهل إلى الدوري الإنجليزي - كوفنتري سيتي (0)-(1) لوتون.. جووووول أوووول بعد 9 دقائق في يد دورتموند ورغم تساوي النقاط.. بايرن بطلا للدوري الألماني بسيناريو جنوني انتهت حسم الدوري الألماني – دورتموند (2) - (2) ماينز.. اللقب ضاع حسم الدوري الألماني - كولن (1)-(2) بايرن.. الدوري الـ 11 موندو: موافقة ليجا تحدد أولويات برشلونة للموسم الجديد.. وموقف صفقة ميسي يأكل الأخضر واليابس والجوائز.. هالاند أفضل شاب في الدوري الإنجليزي تقرير: ضمن حملة لدعم فينيسيوس.. البرازيل تلعب ضد غينيا والسنغال وديا
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - عودة رمضان وعلي جبر أمام الاتحاد السكندري 2 دقيقة | الكرة المصرية
حصاد الموسم – ماذا قدم عمر مرموش في 2022/2023 مع فولفسبورج 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر سلة - الأهلي (0) - (0) دوان السنغالي.. الأهلي يطارد لقب BAL الأول 15 دقيقة | كرة سلة
مباشر التأهل إلى الدوري الإنجليزي - كوفنتري سيتي (0)-(1) لوتون.. جووووول أوووول 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد 9 دقائق في يد دورتموند ورغم تساوي النقاط.. بايرن بطلا للدوري الألماني بسيناريو جنوني 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
رغم انضمامه في يناير.. أوتشوا أفضل لاعب في ساليرنتانا لموسم 2022-23 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - خماسي وسط ملعب.. ورودريجو مهاجم وحيد ضد إشبيلية 48 دقيقة | الدوري الإسباني
انتهت حسم الدوري الألماني – دورتموند (2) - (2) ماينز.. اللقب ضاع 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 4 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي