تشكيل ريال مدريد - خماسي وسط ملعب.. ورودريجو مهاجم وحيد ضد إشبيلية

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إشبيلية.

ويحل ريال مدريد ضيفا على إشبيلية في الجولة الـ 37 من الدوري الألماني.

ويشهد تشكيل ريال مدريد وجود خماسي في وسط الملعب مع مشاركة رودريجو كمهاجم وحيد.

وتشهد المباراة غياب كل من ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة.

وسيكون لوكا مودريتش هو قائد ريال مدريد في مباراة اليوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – دافيد ألابا – إدير ميليتاو – فيرلان ميندي.

الوسط: أوريلين تشواميني – لوكا مودريتش – توني كروس داني سيبايوس.

الهجوم: فيديريكو فالفيردي – رودريجو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 74 نقطة وبفارق نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث، بينما يحتل إشبيلية المركز العاشر برصيد 49 نقطة.