موندو: موافقة ليجا تحدد أولويات برشلونة للموسم الجديد.. وموقف صفقة ميسي

السبت، 27 مايو 2023 - 15:52

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان

ينتظر نادي برشلونة الحصول على موافقة رابطة الدوري الإسباني من أجل العمل على تسجيل عقود لاعبيه الجديدة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة حدد أولوياته وينتظر فقط موافقة "لا ليجا" من أجل البدء في عملية تسجيل العقود.

ووضع برشلونة على رأس أولوياته تسجيل العقود الجديدة للثنائي رونالد أراوخو وجافي، وذلك بعد تجديد تعاقد اللاعبين قبل فترة.

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وفي المركز الثاني من أولويات برشلونة هو تسجيل عقود الثنائي سيرجي روبيرتو وماركوس ألونسو.

وإذا نجح برشلونة في تسجيل عقود اللاعبين الأربعة، سينتقل إلى المركز الثالث في قائمة أهدافه قبل الموسم الجديد وهو صفقة ليونيل ميسي.

موقف ميسي

ينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

ويدرس برشلونة جميع جوانب الصفقة المحتملة بشكل جيد أولا قبل أن يتخذ أي خطوة فيها.

لأن في حالة تعاقد برشلونة مع ميسي سيتغير شكل خريطة صفقات البرسا قبل انطلاق الموسم الجديد.

في هذا الصدد وعن صفقة ميسي قال إدوارد روميو نائب المدير الاقتصادي لبرشلونة في حديثه مع موندو ديبورتيفو: "يجب أن تكون هناك مبيعات لتعادل الكفة".

يأتي ذلك بعدما كشف فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية عن حسم نادي الهلال السعودي لصفقة ميسي وأنخيل دي ماريا.

وقال دياز عبر قناة "SBC" السعودية: "والد ميسي أكد أن عودة نجله إلى برشلونة معقدة وباريس سان جيرمان سيعلن في هذه الأيام خروج ميسي وبعدها سيعلن قدومه إلى الهلال".

وكشف: "ميسي سيأتي إلى الهلال مع آنخيل دي ماريا.. مثلما قلت على صفقة رونالدو، أنا متأكد من قدوم ميسي إلى الهلال".

وتابع: "ميسي لن يذهب إلى برشلونة وقدومه الى الهلال مسألة أيام وهناك حديث أيضا عن بوسكيتس وجوردي ألبا وانييستا. أعتقد أن بوسكيتس سيذهب للهلال ولكن ألبا قد يذهب على فريق آخر". (طالع المزيد من التفاصيل)

ميسي برشلونة الدوري الإسباني باريس سان جيرمان
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