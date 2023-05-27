تقرير: ضمن حملة لدعم فينيسيوس.. البرازيل تلعب ضد غينيا والسنغال وديا

لا تزال آثار ما تعرض له فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل خلال مباراة فريقه ضد فالنسيا في الدوري الإسباني مستمرة في بلاد السامبا.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد البرازيل

وذكر موقع sambafoot البرازيلي أن منتخب البرازيل سيخوض مباراتين وديتين خلال شهر يونيو المقبل من أجل حملة لدعم فينيسيوس.

وقرر منتخب البرازيل أن تكون مبارياته الودية في يوليو ضد منتخبات من قارة إفريقيا ليكون ذلك ضمن حملة دعم لاعبه ضد العنصرية.

ويلعب منتخب البرازيل ضد غينيا والسنغال في شهر يوليو.

وتقام مباراة البرازيل وغينيا يو 17 يونيو في برشلونة، ثم تقام مباراة السامبا ضد السنغال يوم 21 في لشبونة بالبرتغال.

ولا يزال منتخب البرازيل يبحث عن مدير فني دائم عقب رحيل تيتي بنهاية كأس العالم الماضي في قطر.

ويتولى حاليا رامون مينيزيس المدير الفني لمنتخب البرازيل للشباب مهمة تدريب المنتخب الأول بشكل مؤقت.

ويتواجد حاليا رامون مينيزيس في الأرجنتين رفقة منتخب البرازيل المشارك في كأس العالم للشباب.

وتعرض فينيسيوس جونيور لهتافات عنصرية خلال مباراة فريقه ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، قبل أن يخرج مطرودا من المواجهة.

ثم قرر الاتحاد الإسباني إلغاء البطاقة الحمراء الخاصة باللاعب وتوقيع غرامات على جمهور فالنسيا المتسبب في ذلك.