مؤتمر تشافي: لا توجد مشكلة مع كوندي.. وغموض موقف فاتي ولن ندعم ذلك المركز

شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أنه لا توجد مشكلة بينه وبين جول كوندي لاعب الفريق.

وانتشرت أنباء حول طلب كوندي الرحيل لمشاركته كظهير أيمن وليس مركزه الأصلي قلب دفاع وهو ما نفاه اللاعب الفرنسي جملة وتفصيلا.

وتحدث تشافي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت قائلا: "لقد سألتوني قبل أربعة أيام ومازلتم تصرون على وجود مشكلة، لا توجد مشكلة إطلاقا".

وأردف "كانت هناك محادثة صحية بيننا وهو محترف رائع ويعطينا أداء جيدا في الجناح أو قلب الدفاع، لا توجد مشكلة واحدة بيننا حتى".

وعن أنسو فاتي قال: "لم أتحدث معه، لا أعرف وضعه والنادي سيقرر لاحقا وليس فقط بشأن أنسو بل لكل اللاعبين".

وبسؤاله هل ينوي تعزيز مركز الظهير الأيسر قال: "لدينا بالدي وماركوس ألونسو لذا لا نحتاج لأي دعم هنا".

وعن بديل سيرجيو بوسكيتس قال: "ليس لدينا بديل له ونحن في حاجة للدخول إلى سوق الانتقالات للبحث عن لاعب".

وواصل "إن أردنا المنافسة الموسم المقبل فعلينا إيجاد بديل لبوسكيتس فهو كان لاعبا مهما لنا".

وبسؤاله هل هناك لاعب في أكاديمية لا ماسيا يصلح لأن يكون بديلا لبوسكيتس قال: "لسنا متأكدين من ذلك".

ويستضيف برشلونة منافسه مايوركا غدا السبت في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني الذي توج به الفريق الكتالوني رسميا.

ويتصدر برشلونة الترتيب بـ85 نقطة فيما يأتي مايوركا في المركز الـ11 بـ47 نقطة.