مؤتمر تشافي: لا توجد مشكلة مع كوندي.. وغموض موقف فاتي ولن ندعم ذلك المركز

السبت، 27 مايو 2023 - 14:53

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أنه لا توجد مشكلة بينه وبين جول كوندي لاعب الفريق.

وانتشرت أنباء حول طلب كوندي الرحيل لمشاركته كظهير أيمن وليس مركزه الأصلي قلب دفاع وهو ما نفاه اللاعب الفرنسي جملة وتفصيلا.

وتحدث تشافي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت قائلا: "لقد سألتوني قبل أربعة أيام ومازلتم تصرون على وجود مشكلة، لا توجد مشكلة إطلاقا".

أخبار متعلقة:
مران الزمالك – عودة سيف جعفر ومحمود شبانة للتدريبات الجماعية.. وراحة لشيكابالا ومن غيره؟ هالاند يفوز بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي رئيس أسوان يكشف حقيقة هروب رافائيل أياجوا

وأردف "كانت هناك محادثة صحية بيننا وهو محترف رائع ويعطينا أداء جيدا في الجناح أو قلب الدفاع، لا توجد مشكلة واحدة بيننا حتى".

وعن أنسو فاتي قال: "لم أتحدث معه، لا أعرف وضعه والنادي سيقرر لاحقا وليس فقط بشأن أنسو بل لكل اللاعبين".

وبسؤاله هل ينوي تعزيز مركز الظهير الأيسر قال: "لدينا بالدي وماركوس ألونسو لذا لا نحتاج لأي دعم هنا".

وعن بديل سيرجيو بوسكيتس قال: "ليس لدينا بديل له ونحن في حاجة للدخول إلى سوق الانتقالات للبحث عن لاعب".

وواصل "إن أردنا المنافسة الموسم المقبل فعلينا إيجاد بديل لبوسكيتس فهو كان لاعبا مهما لنا".

وبسؤاله هل هناك لاعب في أكاديمية لا ماسيا يصلح لأن يكون بديلا لبوسكيتس قال: "لسنا متأكدين من ذلك".

ويستضيف برشلونة منافسه مايوركا غدا السبت في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني الذي توج به الفريق الكتالوني رسميا.

ويتصدر برشلونة الترتيب بـ85 نقطة فيما يأتي مايوركا في المركز الـ11 بـ47 نقطة.

برشلونة الدوري الإسباني تشافي مايوركا كوندي
نرشح لكم
موندو: موافقة ليجا تحدد أولويات برشلونة للموسم الجديد.. وموقف صفقة ميسي تقرير: نهاية المسلسل.. أسينسيو يحسم موقف مستقبله مع ريال مدريد مؤتمر أنشيلوتي: فينيسيوس سيغيب عن لقاء إشبيلية.. وهذا سبب مشاكلنا بالدوري بعد واقعة مثيرة للجدل.. إسبانيول يطالب بإعادة مباراته ضد أتلتيكو مدريد اطلاق سراح الـ4 متهمين بسبب "دُمية فينيسيوس المشنوقة" ولكن القبض على مدافع برشلونة السابق إثارة الوقت القاتل تمنح ريال مدريد فوزا مثيرا على رايو فايكانو تشكيل ريال مدريد - مودريتش وكروس أساسيان أمام رايو فايكانو.. وغياب فينيسيوس
أخر الأخبار
موندو: موافقة ليجا تحدد أولويات برشلونة للموسم الجديد.. وموقف صفقة ميسي 17 دقيقة | ميركاتو
يأكل الأخضر واليابس والجوائز.. هالاند أفضل شاب في الدوري الإنجليزي 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ضمن حملة لدعم فينيسيوس.. البرازيل تلعب ضد غينيا والسنغال وديا 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تشافي: لا توجد مشكلة مع كوندي.. وغموض موقف فاتي ولن ندعم ذلك المركز ساعة | الدوري الإسباني
مران الزمالك – عودة سيف جعفر ومحمود شبانة للتدريبات الجماعية.. وراحة لشيكابالا ساعة | الدوري المصري
ومن غيره؟ هالاند يفوز بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس أسوان يكشف حقيقة هروب رافائيل أياجوا 3 ساعة | الدوري المصري
حازم فتوح: هذا موقف ربيعة من الأهلي.. وحقيقة مفاوضات بيراميدز وسيف جعفر 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 4 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي