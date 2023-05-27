مران الزمالك – عودة سيف جعفر ومحمود شبانة للتدريبات الجماعية.. وراحة لشيكابالا

عاد سيف جعفر ومحمود شبانة لمران الزمالك الجماعي الذي أقيم اليوم السبت استعدادا للقاء طلائع الجيش.

واستأنف الزمالك مرانه عقب الحصول على راحة سلبية أمس الجمعة بعد التعادل مع الداخلية بهدف لمثله.

وبدأ المران بتدريبات بدنية والتي شهدت مشاركة عبد الله جمعة فيها في ظل خوضه لبرنامج تأهيلي بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

وأدى عبد الله جمعة الفقرة التدريبية الأولى الخاصة بالجزء البدني من المران، وخاض فقرة أخرى خاصة بتدريبات الكرة ولم يشارك في التقسيمة الفنية.

وخاض مصطفى شلبي تدريبات تأهيلية منفردة.

وأدى شلبي تدريبات في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، وبعدها أدى تدريبات منفردة بالركض داخل الملعب بعد شعوره بإجهاد عضلي.

وحصل قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" على راحة سلبية من المران بالتنسيق بين الجهازين الفني والطبي في ظل معاناته من إجهاد عضلي خفيف.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش الثلاثاء المقبل في لقاء مؤجل من الجولة 23 من الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بـ47 نقطة بعدما خاض 28 مباراة.

أما طلائع الجيش فيحتل المركز الـ17 وقبل الأخير بـ26 نقطة.