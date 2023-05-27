رئيس أسوان يكشف حقيقة هروب رافائيل أياجوا

كشف الشافعي صالح رئيس نادي أسوان حقيقة هروب لاعب الفريق رافائيل أياجوا عقب سفره بشكل مفاجئ إلى بلاده نيجيريا.

رافائيل أياجوا النادي : أسـوان أسـوان

وتحدث رئيس أسوان عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أياجوا لعب ضد الزمالك بشكل كامل يوم 18 مايو وفي اليوم التالي وجدنا اتصالا من إدارة الفندق الذي يقيم فيه لإبلاغ أبلغت الإداري برحيل اللاعب".

وواصل "فوجئنا به في المطار للسفر".

وعن كيف حصل اللاعب على جواز سفره قال: "لم نرغب في التضييق عليه فأعطيناه له ليغير العملة ولم نعتقد بوجود نية لسفره".

وأردف "سافر إلى نيجيريا واستطعنا تأكيد فكرة سفره بعدما حجز تذكرة الطيران يوم 8 مايو، أي أن النية مبيتة".

وأكمل "يدعي اللاعب مرضه وإصابته ولدينا جهاز طبي على أعلى مستوى ولم يقل إنه لا يستطيع المشاركة في المباريات".

وشدد رئيس أسوان "اللاعب حصل على كافة مستحقاته المالية حتى المباراة الأخيرة، لا أعرف لماذا أقدم على تلك الخطوة".

وتابع "كان سيحضر حفل زفاف يوم 26 مايو ولا توجد مشكلة لكن كان يجب إبلاغنا".

وأكمل الشافعي صالح حديثه "تقدمنا بشكوى لاتحاد الكرة ونعمل على إرسال مذكرة لشؤون اللاعبين في فيفا".

وبسؤاله هل يمكن أن يعود اللاعب لأسوان أجاب "يعود وتطبق عليه عقوبة لأن لديه تعاقد مستمر معنا".

وشارك أياجوا مع أسوان 24 مرة خلال الموسم الجاري في كل البطولات.