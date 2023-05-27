حازم فتوح: هذا موقف ربيعة من الأهلي.. وحقيقة مفاوضات بيراميدز وسيف جعفر

السبت، 27 مايو 2023 - 11:58

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي × طلائع الجيش

كشف حازم فتوح وكيل اللاعبين موقف رامي ربيعة من الاستمرار مع الأهلي، وكذلك حقيقة مفاوضات بيراميدز سيف جعفر لاعب الزمالك.

سيف فاروق جعفر

النادي : الزمالك

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الزمالك
الأهلي

وتحدث حازم فتوح لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "رامي من أبناء الأهلي وقاداته وبنسبة كبيرة مستمر مع الفريق لتجديد تعاقده".

وينتهي تعاقد رامي ربيعة مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

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وعن موقف سيف جعفر لاعب الزمالك وحقيقة انتقاله إلى بيراميدز قال: "لا يوجد بيراميدز من الأساس، والأمر ليس له أساس من الصحة نهائيا".

وكانت بعض الأنباء أشارت إلى أن سيف جعفر يقترب من الرحيل عن الزمالك بنهاية تعاقده عقب انتهاء الموسم الجاري وسينضم إلى بيراميدز.

ونفى سيف جعفر الأمر سابقا لـFilGoal.com وقال: "لم أوقع لأي ناد حتى الآن. تركيزي كاملا في الوقت الحالي على مباريات الفريق، وهدفي استعادة النتائج الجيدة وتطوير مستواي".

وعن تجديد تعاقده شدد جعفر "أنا في انتظار الزمالك".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، فإن الزمالك يفاوض اللاعب للتجديد، لكن ما يمر به النادي من اضطرابات إدارية تعطل التوصل لاتفاق.

يضاف إلى ذلك أن العرض المالي المعروض لم يرق لما يأمله سيف حتى الآن.

وبسؤال حازم فتوح عن مصير محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي قال: "أنا لست وكيله، كان نادي الباطن السعودي فوضني لضم أفشة لصفوفه لكن الأمور لم تسر على ما يرام".

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