وكيله: أيمن أشرف لا يتفاوض مع الزمالك.. وهذه رغبته

السبت، 27 مايو 2023 - 11:50

كتب : FilGoal

الأهلي - أيمن أشرف

كشف حازم فتوح وكيل أيمن أشرف لاعب الأهلي عن عدم وجود مفاوضات من الزمالك للانتقال إليه عقب نهاية تعاقده مع فريقه.

أيمن أشرف

النادي : الأهلي

الأهلي

ويمتد تعاقد أيمن أشرف صاحب الـ32 عاما مع الأهلي حتى صيف عام 2024.

ولم يشارك أيمن خلال الموسم الجاري مع الأهلي في أي مباراة تحت قيادة مدرب الفريق مارسيل كولر.

أخبار متعلقة:
كويز في الجول – قبل الحسم.. هل تستطيع معرفة أسماء أبطال بوندزليجا في 4 دقائق؟ قطع تذكرة مونديال الأندية 2023 واقترب من 2025.. أوكلاند يتوج بدوري أبطال أوقيانوسيا مواعيد مباريات اليوم السبت 27-5-2023 والقنوات الناقلة.. سلة الأهلي وبايرن دورتموند لحسم الدوري

وتحدث حازم فتوح عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "أعمل مع أيمن أشرف على بعض الملفات الخليجية وقريبا سيتم حسم الأمور".

وواصل "الاتفاق مع أيمن أن يكون التسويق له في دولتين عربيتين حددناهما وإن لم يكن هناك تجديد له في الأهلي فسيكون في إحدى الدولتين".

وعن الزمالك قال: "لا توجد مفاوضات بين الزمالك وأيمن أشرف، لم يحدث هذا الأمر".

وبسؤاله عن حقيقة وجود مفاوضات من فاركو رد "لا أعترف بأن شخص ما تحدث هاتفيا أو تحدث مع لاعب في مكان عام، المفاوضات هي تواصل مسؤول مع اللاعب أو وكيله بشكل رسمي لكن أي شيء آخر ربما اجتهادات لكنها لم تصل لدرجة المفاوضات الرسمية".

وبسؤاله عن بيراميدز أجاب "بيراميدز علينا استبعاده وفي آخر عامين أي لاعب عقده ينتهي يتم وضع اسم بيراميدز كنادي مرشح لضم ذلك اللاعب، لكن لا توجد مفاوضات من بيراميدز أو اهتمام".

وأوضح حازم فتوح "أيمن من خلال حديثه معي هو يريد السفر خارج مصر وحال عدم الوصول لعرض يناسب اللاعب وستكون الانتقالات مستمرة في مصر ولكن هذه خطوة ثالثة ليست أولى أو ثانية".

وبسؤاله هل لو هناك عرض من الزمالك سيفكر أيمن فيه أم أن الأمر مغلق أجاب "أيمن لاعب الأهلي ومازال على قوة النادي ولا نستطيع الحديث عن أمر لم يحدث من الأساس، الزمالك لم يفاوض اللاعب، وأيمن لم يفكر في ذلك الخيار تماما".

الأهلي أيمن أشرف الزمالك بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
قائمة بيراميدز - عودة رمضان وعلي جبر أمام الاتحاد السكندري مران الزمالك – عودة سيف جعفر ومحمود شبانة للتدريبات الجماعية.. وراحة لشيكابالا رئيس أسوان يكشف حقيقة هروب رافائيل أياجوا حازم فتوح: هذا موقف ربيعة من الأهلي.. وحقيقة مفاوضات بيراميدز وسيف جعفر العطار يكشف حقيقة طلب الزمالك فتح باب القيد مبكرا لأجل البطولة العربية طولان: لا أعترف بغيابات الأهلي.. وأتمنى تدريب أيمن أشرف مرة أخرى بعد عودته للمشاركة.. سافيو يوجه رسالة لجماهير الأهلي طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة مصطفى شوبير
أخر الأخبار
مباشر الدوري السعودي - الفيحاء ضد الاتحاد والنصر أمام الاتفاق.. من يحقق اللقب؟ 17 دقيقة | السعودية
تشكيل اتحاد جدة - مباراة التتويج؟ أساسي حجازي أمام الفيحاء في الدوري السعودي 25 دقيقة | المحترفون
أوليفر كان: تم منعي من الذهاب مع بايرن إلى كولن للاحتفال بالدوري ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإسباني - إشبيلية (1)-(1) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
قائمة الأرجنتين - اختيارات سكالوني بدون أي لاعب محلي للجولة الآسيوية ساعة | أمريكا
هبوط شالكه ومستقبل مرموش.. تعرف على المقاعد الأوروبية وصراع ملحق الدوري الألماني 2022-23 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري ليس كافيا.. بايرن ميونيخ يقيل أوليفر كان وصالح حميديتش ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - عودة رمضان وعلي جبر أمام الاتحاد السكندري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 4 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي