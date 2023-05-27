كويز في الجول – قبل الحسم.. هل تستطيع معرفة أسماء أبطال بوندزليجا في 4 دقائق؟
السبت، 27 مايو 2023 - 11:34
كتب : FilGoal
سنشهد مساء اليوم السبت مباريات حاسمة ونارية في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لتحديد من يفوز بلقب المسابقة بين بروسيا دورتموند المتصدر وبايرن ميونيخ ملاحقه.
وقبل يوم الحسم هل تستطيع معرفة أسماء أبطال الدوري الألماني في 4 دقائق فقط؟
لكن علينا التنويه أن أسماء المتوجين باللقب هم أبطال حقبة البوندسليجا فقط والتي بدأت في موسم 1962-1963.
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