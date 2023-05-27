كويز في الجول – قبل الحسم.. هل تستطيع معرفة أسماء أبطال بوندزليجا في 4 دقائق؟

السبت، 27 مايو 2023 - 11:34

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - بوروسيا دورتموند

سنشهد مساء اليوم السبت مباريات حاسمة ونارية في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لتحديد من يفوز بلقب المسابقة بين بروسيا دورتموند المتصدر وبايرن ميونيخ ملاحقه.

وقبل يوم الحسم هل تستطيع معرفة أسماء أبطال الدوري الألماني في 4 دقائق فقط؟

لكن علينا التنويه أن أسماء المتوجين باللقب هم أبطال حقبة البوندسليجا فقط والتي بدأت في موسم 1962-1963.

أخبار متعلقة:
قطع تذكرة مونديال الأندية 2023 واقترب من 2025.. أوكلاند يتوج بدوري أبطال أوقيانوسيا مواعيد مباريات اليوم السبت 27-5-2023 والقنوات الناقلة.. سلة الأهلي وبايرن دورتموند لحسم الدوري اتحاد الكرة: طلبنا حضور السعة الكاملة في نهائي أبطال إفريقيا.. وموعد طرح التذاكر
الدوري الألماني بايرن ميونيخ بروسيا دورتموند
نرشح لكم
كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز في دقيقتين؟ اختبر نفسك - هل تستطيع معرفة أسماء هدافي الدوري في 8 دقائق؟ اختبر معلوماتك - هل تتذكر لقاء الأهلي وريال مدريد 2001 جيدا اختبر معلوماتك - هل شاهدت فوز الأهلي على سياتل جيدا؟ اختبر معلوماتك عن مدربي الدوري المصري هذا الموسم اختبر معلوماتك عن الأهلي في كأس العالم للأندية اختبر معلوماتك - هل تابعت كأس العالم 2022 جيدا؟ اختبر معلوماتك - هل شاهدت نهائي كأس العالم 2022 جيدا؟
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) بيراميدز.. إنقاذ من على خط المرمى 23 دقيقة | الدوري المصري
عقوبات بالجملة من لجنة المسابقات بشأن مباراة إنبي وفيوتشر 36 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - رمضان صبحي على دكة بدلاء بيراميدز.. وأموتو يقود هجوم الاتحاد 59 دقيقة | الكرة المصرية
شكوك حول مستقبل كولوسيفسكي مع توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة هولندا - استبعاد فريمبونج وتواجد دي يونج وبوتمان ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - اجتماع بين وزير الرياضة ونواب الإسكندرية تمهيدا لتراجع مصيلحي عن الاستقالة ساعة | الكرة المصرية
مورينيو يتنفس الصعداء قبل خوض نهائي الدوري الأوروبي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج: سنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز على سيتي والتتويج بالكأس 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 2 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي 3 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش 4 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية