كويز في الجول – قبل الحسم.. هل تستطيع معرفة أسماء أبطال بوندزليجا في 4 دقائق؟

سنشهد مساء اليوم السبت مباريات حاسمة ونارية في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لتحديد من يفوز بلقب المسابقة بين بروسيا دورتموند المتصدر وبايرن ميونيخ ملاحقه.

وقبل يوم الحسم هل تستطيع معرفة أسماء أبطال الدوري الألماني في 4 دقائق فقط؟

لكن علينا التنويه أن أسماء المتوجين باللقب هم أبطال حقبة البوندسليجا فقط والتي بدأت في موسم 1962-1963.