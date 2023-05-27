قطع تذكرة مونديال الأندية 2023 واقترب من 2025.. أوكلاند يتوج بدوري أبطال أوقيانوسيا

السبت، 27 مايو 2023 - 11:27

كتب : FilGoal

أوكلاند سيتي

توج أوكلاند سيتي بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا صباح اليوم السبت عقب فوزه على سوفا من جزر فيجي بأربعة أهداف لهدفين.

وأقيمت المباراة في ملعب في إف إف فريشوتر في جزيرة إيفاتي.

وامتدت المباراة لأشواط إضافية عقب التعادل بهدفين لمثلهما في الوقت الأصلي.

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وفي الأشواط الإضافية نجح أوكلاند في تسجيل هدفين ليتوج بالانتصار واللقب.

وكان اضطر كلا الفريقين لإكمال المباراة منقوصين عقب طرد لاعب من كل منهما عقب حصوله على إنذارين.

وأصبحت هذه هي المرة الـ11 في تاريخ أوكلاند التي يتوج فيها باللقب والثانية له على التوالي.

ويعد أوكلاند هو أكثر المتوجين باللقب في التاريخ.

وبذلك سيشارك أوكلاند في كأس العالم للأندية 2023 في السعودية رسميا.

وبنسبة كبيرة اقترب من المشاركة في نسخة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في 2025.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مشاركة فريق واحد من أوقيانوسيا في البطولة بنظامها الجديد.

وسيتم تحديد ذلك الفريق بناء على التصنيف وحتى الآن فإن أوكلاند هو أعلى الفرق تصنيفا في أوقيانوسيا في ظل تتويجه مرتين متتاليتين باللقب.

وستكون المشاركة المقبلة في مونديال الأندية هي الـ11 للفريق النيوزيلندي وكان أبرز إنجاز له هو الحصول على البرونزية في عام 2014.

وأصبح أوكلاند ثاني فريق يضمن مشاركته في كأس العالم للأندية بعد أوروا ريدز الياباني.

أوكلاند سيتي كأس العالم للأندية دوري أبطال أوقيانوسيا
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