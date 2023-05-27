مواعيد مباريات اليوم السبت 27-5-2023 والقنوات الناقلة.. سلة الأهلي وبايرن دورتموند لحسم الدوري

السبت، 27 مايو 2023 - 10:53

كتب : FilGoal

الأهلي - سلة

يشهد اليوم العديد من المباريات الحاسمة في مختلف البطولات.

وفي بطولة إفريقيا لكرة السلة "BAL" سيواجه الأهلي منافسه دوان في النهائي.

وستنطلق المباراة في تمام السابعة مساء وستذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

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وفي نهائي ملحق تصفيات الدوري الإنجليزي سيواجه كوفنتري سيتي منافسه لوتون تاون في السابعة إلا ربع مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس إكسترا 1".

أما في الدوري الألماني سيواجه بروسيا دورتموند منافسه ماينز في الرابعة والنصف عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وفي الوقت ذاته سيواجه كولن منافسه بايرن ميونيخ ولكن عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

ويتصدر دورتموند الترتيب بفارق نقطتين عن بايرن قبل انطلاق الجولة الأخيرة اليوم.

وبإمكان باريس سان جيرمان التتويج بالدوري الفرنسي اليم رسميا حينما يواجه ستراسبورج في العاشرة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وفي الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي سيواجه أبها منافسه الهلال في تمام التاسعة مساء عبر قناة "إس إس سي إكسترا 1".

وسيلتقي الفيحاء مع الاتحاد عبر قناة "إس إس سي 1".

ويواجه الاتفاق منافسه النصر عبر قناة "إس إس سي 5".

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها اضغط هنا

سلة الأهلي بايرن ميونيخ بروسيا دورتموند سان جيرمان
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