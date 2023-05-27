العطار يكشف حقيقة طلب الزمالك فتح باب القيد مبكرا لأجل البطولة العربية

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة حقيقة تقدم الزمالك بطلب لفتح باب القيد بشكل مبكر من أجل المشاركة في البطولة العربية.

ويستعد الزمالك عقب نهاية الدوري المصري للمشاركة في البطولة العربية والمقرر أن تستضيفها السعودية بدءا من 20 يوليو المقبل.

وقال عبر أون تايم سبورتس 1: "لا يوجد أي طلب من الزمالك لفتح باب القيد مبكرا من أجل المشاركة في البطولة العربية، واللوائح معروفة ولا اعتقد أن هناك استثناء، القيد يُفتح بعد نهاية الموسم".

وأضاف "حتى الآن نهاية الدوري ستكون في منتصف يوليو، وموعد فتح باب القيد بمجرد نهاية الموسم".

ويتواجد الزمالك في مجموعة تضم النصر والشباب السعودي وفي انتظار تحديد البطاقة الرابعة في المجموعة بين الاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني.

وتطرق للحديث عن كأس السوبر المصري بنظامه الجديد قائلا: "هناك المناقشات حاليا بين مجلس أبو ظبي الرياضي وشركة المتحدة من أجل شكل خاص لبطولة السوبر المقبلة وعندما تكتمل الأركان سنعلن عنها، وفي الأغلب ستكون بمشاركة 4 فرق".

وسيكون نظام السوبر المصري الجديد على غرار كأس السوبر الإسباني، الذي تحول لذلك النظام الجديد في 2019.

وإذا تقرر ذلك الأمر رسميا، سينكسر التقليد المصري المعتاد، بإقامة البطولة من مباراة واحدة بين بطل الدوري وبطل الكأس منذ عام 2000.