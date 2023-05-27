ألكسندر باتو يعود إلى ساو باولو

أعلن نادي ساو باولو عودة البرازيلي ألكسندر باتو إلى الفريق حتى نهاية عام 2023.

وستكون تلك الفترة الثالثة لباتو مع الفريق بعد أولى بين 2014-2015 والثانية 2019-2020.

المهاجم البرازيلي البالغ 33 عاما كان دون نادٍ عقب نهاية تعاقده بنهاية العام الماضي مع أورلاندو سيتي الأمريكي.

وأشار تقرير سابق لشبكة "جلوبو" البرازيلية أن جونيور دوريفال المدير الفني لساو باولو هو من جعل إمكانية عودة باتو إلى الفريق حقيقة.

وأوضح التقرير أن باتو سيتقاضى راتبه بحسب الأداء.

✍️ Alexandre Pato está de volta ao Tricolor! O atacante assinou contrato até 31 de dezembro de 2023, com cláusulas de produtividade, e iniciará a sua terceira passagem pelo clube. Saiba mais > https://t.co/go6x836yI4#PatoÉTricolor#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/UIIxPedzU9 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 26, 2023

وتعافى باتو من الإصابة في فبراير الماضي، حيث غاب عن المباريات منذ أكتوبر الماضي مع أورلاندو سيتي الأمريكي بسبب إصابة في الركبة.

وخاض المهاجم البالغ 33 عاما 105 مباراة بقميص ساو باولو سجل خلالها 32 هدفا وصنع 15 دون أن يتوج رفقتهم بأي لقب.

وارتدى باتو قمصان إنترناسيونال وكورنثيانز وساو باولو في البرازيل وتاينجيان كوانجيان الصيني وميلان الإيطالي وفياريال الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.