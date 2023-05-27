بعد عودته للمشاركة.. سافيو يوجه رسالة لجماهير الأهلي

السبت، 27 مايو 2023 - 00:41

كتب : FilGoal

برونو سافيو - الأهلي × طلائع الجيش

أعرب برونو سافيو لاعب الأهلي عن امتنانه من رسائل الجماهير عقب عودته للمشاركة من جديد.

وظهر البرازيلي لأول مرة منذ يناير الماضي بقميص الأهلي في الدقائق الأخيرة من لقاء طلائع الجيش.

وقال سافيو عبر حسابه: "شكرا لكل الجماهير على رسائل المودة، سعيد جدا بعودتي إلى الملعب، وأتمنى أن أرد كل هذه المودة".

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وشارك سافيو في الدقيقة 85 بدلا من أحمد حمدي عبد القادر.

وكانت آخر مباراة لسافيو مع الأهلي في الجولة 13 من الدوري المصري ضد المصري.

ومنذ ذلك الحين لم يخض أي مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات.

ولم يتواجد البرازيلي القادم من بوليفار البوليفي في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية والتي حل بها الأهلي رابعا.

وشارك سافيو الموسم الجاري مع الأهلي 17 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3.

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