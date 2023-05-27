بعد عودته للمشاركة.. سافيو يوجه رسالة لجماهير الأهلي

أعرب برونو سافيو لاعب الأهلي عن امتنانه من رسائل الجماهير عقب عودته للمشاركة من جديد.

وظهر البرازيلي لأول مرة منذ يناير الماضي بقميص الأهلي في الدقائق الأخيرة من لقاء طلائع الجيش.

وقال سافيو عبر حسابه: "شكرا لكل الجماهير على رسائل المودة، سعيد جدا بعودتي إلى الملعب، وأتمنى أن أرد كل هذه المودة".

وشارك سافيو في الدقيقة 85 بدلا من أحمد حمدي عبد القادر.

برونو سافيو عبر حسابه على انستجرام 🗣️ "شكرا لكل الجماهير على رسائل المودة، سعيد جدا بعودتي إلى الملعب، وأتمنى أن أرد كل هذه المودة" pic.twitter.com/JXR0XVV9S4 — FilGoal (@FilGoal) May 26, 2023

وكانت آخر مباراة لسافيو مع الأهلي في الجولة 13 من الدوري المصري ضد المصري.

ومنذ ذلك الحين لم يخض أي مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات.

ولم يتواجد البرازيلي القادم من بوليفار البوليفي في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية والتي حل بها الأهلي رابعا.

وشارك سافيو الموسم الجاري مع الأهلي 17 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3.