طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة مصطفى شوبير

كشف أحمد أبو عبلة طبيب فريق الأهلي عن طبيعة إصابة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق.

وقال أبو عبلة في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأحمر: "مصطفى شوبير تعرض لجرح قطعي في الجفن العلوي خلال مباراة طلائع الجيش".

وأضاف "تم وضع لاصق طبي واستكمل الحارس المباراة بصورة طبيعية".

وأوضح "سيخضع شوبير لفحص طبي جديد خلال الساعات المقبلة للمزيد من الاطمئنان على حالته".

وسقط مصطفى شوبير مصابا في الدقيقة 58، قبل أن يعود لاستكمال المباراة.

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وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية ‏الحربية والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.‏

ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة، ليواصل انفراده بصدارة الدوري الممتاز بعد 23 مباراة ‏خاضها الفريق في المسابقة.‏

ويبتعد الأحمر بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه بيراميدز الذي لعب 4 مباريات أكثر.