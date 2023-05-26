النحاس: قدمنا هدية لـ الأهلي.. ولا يتم رش الملعب بهذا الكم من المياه

أوضح عماد النحاس المدير الفني لـ طلائع الجيش أن فريقه منح الأهلي الفوز في الشوط الثاني، وتحدث عن طبيعية رش أرضية الملعب.

وانتصر الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 2-0 في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري المصري.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي: "قدمنا للأهلي هدية في الشوط الثاني بفضل الهدف المباراة الذي استقبلناه".

وأضاف "حاولنا العودة في اللقاء لكن خبرات ودوافع الأهلي كانت أعلى وأفضلية الهدف الأول أعطتهم الثقة".

وردا على أداء فريقه أجاب قائلا: "اللائحة تنص على رش أرضية الملعب قبل بداية اللقاء، وفي ملعبنا لا يتم رش الأرضية بهذا الكم، عكس الأهلي المعتاد على ذلك، فماذا نفهم من هذا؟".

عماد النحاس: مطلبناش ان الملعب يترش مياه بزيادة كده والأهلي هو اللي متعود على كده.. يبقى مين اللي طلب؟.. وتعليق شوبير على ما حدث#ستاد_مصر pic.twitter.com/qwLNoKbc1R — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 26, 2023

وتوقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة متكبدا طعم الخسارة بعد 5 مباريات دون هزيمة في الدوري.

وانتصر الأهلي بثنائية غائبة منذ فترة طويلة، حيث سجل أفشة لأول مرة منذ فبراير الماضي، فيما سجل السولية لأول مرة منذ يناير الماضي.

ووسع الأهلي الفارق لـ 5 نقاط مع بيراميدز في الصدارة برصيد 59 نقطة من 23 مباراة، ويأتي بيراميدز ثانيا برصيد 55 نقطة من 27 مباراة.