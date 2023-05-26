النحاس: قدمنا هدية لـ الأهلي.. ولا يتم رش الملعب بهذا الكم من المياه

الجمعة، 26 مايو 2023 - 23:11

كتب : FilGoal

عماد النحاس - الأهلي × طلائع الجيش

أوضح عماد النحاس المدير الفني لـ طلائع الجيش أن فريقه منح الأهلي الفوز في الشوط الثاني، وتحدث عن طبيعية رش أرضية الملعب.

وانتصر الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 2-0 في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري المصري.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي: "قدمنا للأهلي هدية في الشوط الثاني بفضل الهدف المباراة الذي استقبلناه".

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وأضاف "حاولنا العودة في اللقاء لكن خبرات ودوافع الأهلي كانت أعلى وأفضلية الهدف الأول أعطتهم الثقة".

وردا على أداء فريقه أجاب قائلا: "اللائحة تنص على رش أرضية الملعب قبل بداية اللقاء، وفي ملعبنا لا يتم رش الأرضية بهذا الكم، عكس الأهلي المعتاد على ذلك، فماذا نفهم من هذا؟".

وتوقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة متكبدا طعم الخسارة بعد 5 مباريات دون هزيمة في الدوري.

وانتصر الأهلي بثنائية غائبة منذ فترة طويلة، حيث سجل أفشة لأول مرة منذ فبراير الماضي، فيما سجل السولية لأول مرة منذ يناير الماضي.

ووسع الأهلي الفارق لـ 5 نقاط مع بيراميدز في الصدارة برصيد 59 نقطة من 23 مباراة، ويأتي بيراميدز ثانيا برصيد 55 نقطة من 27 مباراة.

عماد النحاس الأهلي في الدوري الدوري المصري
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