الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش.. القنوات الناقلة والمعلق

الجمعة، 26 مايو 2023 - 23:08

كتب : FilGoal

الزمالك - الداخلية

يستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 23 في الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 28 مباراة وله مباراة مؤجلة ضد طلائع الجيش.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز السابع عشر المؤدي للهبوط برصيد 26 نقطة من 28 مباراة.

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وتعادل الزمالك في مباراته الأخيرة مع الداخلية بهدف لكل فريق.

فيما خسر طلائع الجيش أمام الأهلي بهدفين دون رد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 مايو 2023.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة.

تبدأ المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع على أون تايم سبورتس 1.

ويعلق عليها: حاتم بطيشة.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز الزمالك بأربعة أهداف دون رد.

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