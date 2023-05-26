مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن

أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سعادته بالفوز على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "دخول أجواء هذه المباراة تطلب منا الوقت والجهد. بدأنا التحسن التدريجي في الشوط الأول".

وأضاف "في الشوط الثاني بعد بعض التعديلات بدأنا بشكل جيد وسجلنا مبكرا، الأمر الذي فتح المباراة ففرضنا سيطرة شبه كاملة على المباراة".

وأوضح "سعيد بالفوز رغم النواقص اليوم. لدينا عدة لاعبين حصلوا على راحة بسبب ضغط المباريات، والبدائل قدموا مباراة جيدة للغاية".

وعن إصابة مصطفى شوبير قال كولر: "للأسف تعرض لضربة قوية بالحذاء في وجهه. لديه تورم في العين وقطع في الجفن، والخوف من زيادة الورم الذي قد يمنعه من الرؤية جيدا. سنرى غدا ماذا سيحدث".

وتابع "بقية الحراس في طريقهم للتحسن وبدأوا المشاركة في التدريبات. لم يعودوا بعد للفريق ولكنهم اقتربوا".

وواصل "شوبير يتدرب معنا منذ بداية الموسم ويخوض مباريات ودية داخلية، ولكن كان ينقصه المشاركة التي تصنع الفارق في العديد من القرارات داخل الملعب".

وأكمل "للأسف المشاركة في مركز حراسة المرمى دائما صعبة، ولكنه قدم مباراة جيدة للغاية ونحن نثق به".

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وفي تصريحات تالية عبر صفحة الأهلي أبدى كولر اندهاشه من إصابة حراس المرمى، حيث يغيب الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي، وأصيب مصطفى شوبير في الملعب.

وقال كولر: "الأمر غريب للغاية في مصر، فالمعتاد في العالم كله أن المهاجمين هم من يصابون نتيجة ضرب المدافعين، ولكن هنا أصيب لدينا العديد من قلوب الدفاع، وبعد أن تعافى المدافعون تماما انتقلت العدوى إلى حراس المرمى".

واختتم "يجب أن أتقبل الأمر وأتعامل معه وأشرك من أجده جاهزا".

ويحتل الفريق الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة من 23 مباراة.

الأهلي يتصدر بفارق 4 نقاط عن بيراميدز أقرب ملاحقيه، الذي لعب 27 مباراة.

ويسعى الأهلي لاسترداد لقب الدوري الغائب منذ موسم 2019-2020، حيث يحمل الزمالك لقب آخر نسختين.