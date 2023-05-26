الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة والمعلق

الجمعة، 26 مايو 2023 - 22:46

كتب : FilGoal

احتفالات هدف عمرو السولية - الأهلي × طلائع الجيش

يستعد الأهلي لملاقاة سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 27 في الدوري المصري 2022 - 2023.

وينفرد الأهلي بقمة ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة من 23 مباراة خاضهم الفريق.

بينما يحتل سيراميكا المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.

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وحقق الأهلي الفوز في مباراته الأخيرة بهدفين دون مقابل أمام طلائع الجيش، سجلهما محمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

بينما خسر سيراميكا كليوباترا مباراته الماضية أمام فيوتشر بهدف دون رد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين المقبل الموافق 29 مايو 2023.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة.

وتنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة مؤمن حسن.

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