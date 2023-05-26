عائد آخر.. السولية يسجل مع الأهلي للمرة الأولى منذ يناير

الجمعة، 26 مايو 2023 - 22:24

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي × طلائع الجيش

عاد عمرو السولية لاعب وسط الأهلي للتسجيل بقميص الفريق للمرة الأولى منذ قرابة 6 أشهر.

جاء ذلك أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الجولة الـ 22 في الدوري المصري الممتاز.

السولية سجل الهدف الثاني للشياطين الحمر من ركلة جزاء في الدقيقة 91.

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وهذا الهدف هو الأول للاعب الوسط بقميص الشياطين الحمر منذ ثنائيته في شباك بيراميدز في الجولة الـ 11.

وترجع هذه المباراة إلى الثاني من يناير 2023.

وأنهى الأهلي المباراة فائزا بهدفين دون رد، حيث سجل محمد مجدي أفشة هدفه الأول في الدقيقة 46.

وكان الهدف هو الأول لأفشة مع الأهلي منذ فبراير الماضي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة من 23 مباراة في صدارة الدوري المصري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه بيراميدز الذي لعب 4 مباريات أكثر.

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