بثنائية غائبة.. الأهلي الذهبي ينتصر على طلائع الجيش

واصل الأهلي مشواره المحلي بانتصار بثنائية على طلائع الجيش بنتيجة 2-0 في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الكلية الحربية.

سجل ثنائية الأهلي: محمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية.

الأهلي بزيه الذهبي الذي ظهر به لأول هذا الموسم حقق انتصاره الـ 18 من 23 لقاء في الدوري حتى الآن.

وانتصر الأهلي بثنائية غائبة منذ فترة طويلة، حيث سجل أفشة لأول مرة منذ فبراير الماضي، فيما سجل السولية لأول مرة منذ يناير الماضي.

ووسع الأهلي الفارق لـ 5 نقاط مع بيراميدز في الصدارة برصيد 59 نقطة من 23 مباراة، ويأتي بيراميدز ثانيا برصيد 55 نقطة من 27 مباراة.

وتوقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة متكبدا طعم الخسارة بعد 5 مباريات دون هزيمة في الدوري.

التشكيل

أجرى السويسري مارسيل كولر 6 تغييرات في تشكيل الأهلي.

وبدأ مصطفى شوبير أساسيا في مركز حراسة المرمى في ظل الإصابات.

في المقابل اعتمد عماد النحاس على ثلاثي دفاعي: أحمد أيمن منصور – محمد فتح الله – محمد سمير.

وقاد الفلسطيني محمود وادي هجوم الفريق ضد الأهلي.























































































































































































































































































































































































































































وصف المباراة

بدأ طلائع الجيش اللقاء بقوة بحثا عن هدف تقدم مبكر.

فسدد محمود وادي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة مرت بجوار القائم الأيمن لمصطفى شوبير.

بعد دقيقتين فقط أرسل أحمد متعب عرضية من الجهة اليسرى وسقطت الكرة من يد شوبير لتصل لمحمد شحاتة الذي أرسل عرضية سددها أحمد عبد الرحمن في الشباك الخارجية للأهلي.

ظهر الأهلي بشكل باهت دون استحواذ حقيقي أو محاولات هجومية.

وكاد محمد شحاتة أن يسجل الهدف الأول لطلائع الجيش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمهيد من إسلام محارب بالرأس لكن الكرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 28.

أول فرصة حقيقية للأهلي في الشوط الأول جاءت في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع، عرضية من محمد أشرف لمحمد شريف الذي سدد من لمسة أعلى العارضة.

في الدقيقة التالية أشهر محمود البنا حكم اللقاء 3 بطاقات صفراء، لكل من عمرو السولية وأحمد عبد القادر للاعتراض بسبب تسديد علي حمدي كرة أخرى في أرض الملعب أثناء سير اللعب، لينتهي الشوط الأول بدون أهداف وفرص على المرمى.

في الشوط الثاني لم ينتظر الأهلي سوى 50 ثانية لتسجيل الهدف الأول في اللقاء من أول تسديدة على المرمى عن طريق أفشة من خارج منطقة الجزاء.

الهدف هو الأول لصانع ألعاب الأحمر منذ هدفه في شباك أسوان خلال منافسات الدوري أيضا.

ويرجع تاريخ ذلك الهدف إلى 21 فبراير الماضي.

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في الدقيقة 58 تعرض مصطفى شوبير لإصابة في الوجه بعد تدخل قوي من إسلام محارب، ما انتهى بإصابة الحارس الشاب وتلقيه العلاج واستكمال اللقاء بضمادة في الرأس.

استئناف اللقاء مجددا بعد 4 دقائق وشارك محمد شريف ومصطفى الخواجة بدلا من علي حمدي وإسلام محارب على الترتيب.

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في المقابل جاء أول تغيير للأهلي بمشاركة طاهر محمد طاهر بدلا من أحمد قندوسي في الدقيقة 69.

الدقائق التالية لم تشهد أي خطورة لكن استحوذ بين الفريقين.

وفي الدقيقة 74 شارك أحمد سمير بدلا من أحمد عبد الرحمن في ثالث تغييرات النحاس.

ثم بعد 6 دقائق أجرى النحاس تغييرين هجومين بمشاركة خالد قمر وبول جوليوس بدلا من محمود وادي وأحمد أيمن منصور.

في المقابل رد كولر بـ 3 تغييرات دفعة واحدة بمشاركة رامي ربيعة وكهربا وأحمد نبيل كوكا بدلا من ياسر إبراهيم ومحمد شريف وأليو ديانج على الترتيب.

وفي الدقيقة 85 شارك برونو سافيو لأول مرة مع الأهلي منذ يناير الماضي عندما لعب ضد المصري في الجولة 13 من الدوري.

وبعد 3 دقائق تحصل الأهلي على ركلة جزاء بعد لمسة يد على محمد سمير عقب كرة ارتدت من العارضة عقب تسديدة أفشة ثم متابعة كهربا.

البنا أشهر بطاقة حمراء في وجه محمد سمير واحتسب ركلة جزاء انبرى لها السولية وسددها على يمين الحارس في الدقيقة 90 مضيفا ثاني أهداف الأهلي في اللقاء.

ليسجل مع الأهلي للمرة الأولى منذ هدفيه أمام بيراميدز في 2 يناير 2023.

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وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع أهدر طاهر محمد طاهر فرصة الهدف الثالث بتسديدة أرضية مرت بجوار القائم لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثنائية.