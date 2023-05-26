مؤتمر تين هاج: دي خيا يريد البقاء.. وهذا ما حدث مع سانشو

الجمعة، 26 مايو 2023 - 22:11

كتب : FilGoal

تين هاج وسانشو

كشف إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن موقف ديفيد دي خيا من تعاقده مع الشياطين الحمر.

وينتهي تعاقد الحارس الإسباني صاحب الـ 32 عاما بنهاية الموسم الجاري ويحق ليونايتد مده لموسم آخر.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فولام: "أعتقد أننا نريده أن يبقى وهو يريد البقاء، لذلك أعتقد أننا سنصل إلى اتفاق".

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ويلعب مانشستر يونايتد أمام فولام يوم الأحد ضمن الجولة 38 من الدوري الإنجليزي.

وعن موقف لوك شاو من المشاركة أمام فولام "حتى هذه اللحظة لا أستطيع أن أقول ما إذا كان متاحا أم لا لمباراة يوم الأحد".

حديث سانشو

وعلق تين هاج على حديثه الجانبي مع سانشو قائلا: " لم أكن في نقاش معه، لكنني أعطيته بعض التعليمات. رغبة في استغلال توقف اللعب لإعطائه بعض التعليمات. أفعل هذا الأمر في كثير من الأحيان مع اللاعبين. عليك أن تستفيد من الوقت القصير على أرض الملعب لإعطاء التعليمات لفريقك".

وواصل "سانشو قدم أداء جيدا للغاية على الجانب الأيمن، وأعتقد أنه لعب مباراة جيدة جدا، وكان أحد اللاعبين الذين حققوا تقدما جيدا في هذا الموسم. وكان هناك العديد من اللاعبين في فريقنا الذين حققوا تقدما جيدا. أعتقد أنها قاعدة جيدة للبناء عليها بشكل أكبر".

وشدد "لا يزال هناك مجال كبير للتحسين أيضا في هذا الفريق. ولكن سيحدث ذلك عندما تحصل على اللاعبين المناسبين، سيساعدك ذلك وسيمنحك المزيد من العمق ومستوى أفضل".

وعن تضارب الموقف حول ملكية النادي وتأثيره على سوق الانتقالات أوضح "هذه ليست وظيفتي. يجب أن أرشح أولا وأحدد ثم أرشح اللاعبين المناسبين. ثم الأمر متروك للنادي".

وعن ضمانه تنفيذ النادي لخطته في سوق الانتقالات المقبلة "لا أستطيع الإجابة في هذه اللحظة. عليك أن تسأل الأشخاص المناسبين عن هذا السؤال".

وضمن يونايتد تأهله رسميا لدوري الأبطال الموسم المقبل عقب فوزه على تشيلسي مساء الخميس في ملعب أولد ترافورد بأربعة أهداف لهدف في لقاء مؤجل من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وبذلك سيشارك من إنجلترا الموسم المقبل في دوري الأبطال كل من مانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل.

الدوري الانجليزي مانشتسر يونايتد فولام
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