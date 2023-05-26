نهاية اللعنة.. أفشة يسجل هدفه الأول مع الأهلي منذ 3 أشهر

الجمعة، 26 مايو 2023 - 21:41

كتب : FilGoal

احتفال محمد مجدي أفشة بهدفه في طلائع الجيش

أخيرا عاد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي للتسجيل من جديد مع الفريق الأحمر.

جاء ذلك في مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش على استاد الكلية الحربية في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 22 في الدوري المصري الممتاز.

وأتى هدف أفشة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

أخبار متعلقة:
تقرير مغربي: مركب محمد الخامس يستعيد السعة الكاملة قبل نهائي الأهلي والوداد خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش خبر في الجول - باملاك تيسيما حكم إياب نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة طلب كولر ضم رمضان صبحي

الهدف هو الأول لصانع ألعاب الأحمر منذ هدفه في شباك أسوان خلال منافسات الدوري أيضا.

ويرجع تاريخ ذلك الهدف إلى 21 فبراير الماضي.

ويتقدم الأهلي حاليا بهذا الهدف.

ويحتل الفريق الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة، قبل إضافة نتيجة المباراة الجارية حاليا.

الأهلي يتصدر بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز أقرب ملاحقيه، الذي لعب 27 مباراة.

ويسعى الأهلي لاسترداد لقب الدوري الغائب منذ موسم 2019-2020، حيث يحمل الزمالك لقب آخر نسختين.

طلائع الجيش الأهلي الدوري المصري محمد مجدي أفشة
نرشح لكم
انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (0) (2) الأهلي.. فوز بثنائية تشكيل طلائع الجيش - ثلاثي دفاعي ضد الأهلي.. ووادي يقود الهجوم تشكيل الأهلي - 6 تغييرات أمام طلائع الجيش.. وشوبير في حراسة المرمى زيارة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث عودة مصيلحي لرئاسة الاتحاد المصري يكشف موعد تسلمه الاستاد الجديد مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-5-2023 والقنوات الناقلة.. طلائع الجيش والأهلي خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش محمود البنا يدير مباراة الأهلي وطلائع الجيش تحكيميا
أخر الأخبار
نهاية اللعنة.. أفشة يسجل هدفه الأول مع الأهلي منذ 3 أشهر 29 دقيقة | الدوري المصري
سلاح لعبة.. محاولة سرقة فاشلة لـ تشيرشي لاعب إيطاليا السابق 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب شباب البرازيل يترك كأس العالم لاستدعاء قائمة المنتخب الأول 48 دقيقة | أمريكا
تقرير: نهاية المسلسل.. أسينسيو يحسم موقف مستقبله مع ريال مدريد 59 دقيقة | ميركاتو
إيتاليانو أفضل مدرب لشهر مايو في الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 27 ساعة | الدرجة الثانية
تقرير مغربي: مركب محمد الخامس يستعيد السعة الكاملة قبل نهائي الأهلي والوداد 2 ساعة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - زد يبتعد في صدارة مجموعة القاهرة بعد تعثر السكة الحديد ودجلة 2 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا