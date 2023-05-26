نهاية اللعنة.. أفشة يسجل هدفه الأول مع الأهلي منذ 3 أشهر

أخيرا عاد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي للتسجيل من جديد مع الفريق الأحمر.

جاء ذلك في مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش على استاد الكلية الحربية في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 22 في الدوري المصري الممتاز.

وأتى هدف أفشة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

الهدف هو الأول لصانع ألعاب الأحمر منذ هدفه في شباك أسوان خلال منافسات الدوري أيضا.

ويرجع تاريخ ذلك الهدف إلى 21 فبراير الماضي.

ويتقدم الأهلي حاليا بهذا الهدف.

ويحتل الفريق الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة، قبل إضافة نتيجة المباراة الجارية حاليا.

الأهلي يتصدر بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز أقرب ملاحقيه، الذي لعب 27 مباراة.

ويسعى الأهلي لاسترداد لقب الدوري الغائب منذ موسم 2019-2020، حيث يحمل الزمالك لقب آخر نسختين.

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